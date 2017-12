La violación a menores sería el undécimo delito imprescriptible

La pregunta cuatro de la consulta popular y referéndum busca la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, y la intención del Gobierno coincide con la reciente aparición de decenas de casos de violaciones en escuelas y colegios.

El plebiscito del próximo 4 de febrero busca modificar un artículo de la Constitución que se refiere a las medidas que adoptará el Estado en favor de los niños, niñas y adolescentes, y dos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que detallan las diez infracciones que no prescriben, entre ellas genocidio, lesa humanidad, peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

A estos delitos, según el anexo 4 de la pregunta, deben añadirse las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes.

Aunque el COIP señala que para que prescriban los delitos de abusos sexuales contra menores deben pasar 33 años (máximo de la pena más el 50%, según el artículo 75 del mismo cuerpo legal), para los jurisconsultos Julio César Cueva y Hernán Ulloa, y Anabelle Arévalo, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), la intención de evitar la impunidad es buena.

Sin embargo, los tres hacen reparos. Cueva señala, por ejemplo, que en la práctica no tendría el efecto esperado, porque en casos de violación la prueba material del delito desaparece en poco tiempo, y con el paso de los años resultaría difícil sancionar esta infracción.

La excepción, indica Cueva, podría ser en casos masivos, en que luego de 30 años las víctimas, sin conocerse, coincidan en la identidad del autor, modus operandi, relatos, etc.

Ulloa, en cambio, sostiene que la imprescriptibilidad de este delito surtiría efecto en caso de que el acusado fuere identificado, con el paso del tiempo, por una prueba de ADN.

Agrega que si bien el abuso sexual a menores es execrable, tampoco deja de serlo el cometido contra mujeres jóvenes y adultas, y las violencias intrafamiliares, por lo que considera que se debió incluir otros delitos en la pregunta cuatro.

Cueva opina que la intención de la pregunta, valiéndose de los últimos casos de violación, es buscar el voto en plancha.

Mientras, Arévalo manifiesta que la impunidad de los casos de violación es producto de una serie de debilidades en el sistema de justicia. “Por qué no se llega a la sanción, porque en la investigación previa no recogen toda la información que se requiere para poder llevar a juicio a un acusado, se pierden las pruebas, no hay cadenas de custodia...”. (I)

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Anexo 4

Constitución de la República del Ecuador

Añádase al numeral 4 del artículo 46 de la Constitución un segundo inciso con el siguiente texto:

“Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles”.

Código Orgánico Integral Penal

Sustitúyase el numeral 4 del artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente texto:

“Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales; y, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena”.

Sustitúyase el inciso final del artículo 75 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente texto:

“No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un Estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, daños ambientales y, contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes”.