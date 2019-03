Jordan Peele le apuesta a los doppelgängers en ‘Us’

¿Y si nuestro peor enemigo fuéramos nosotros mismos? De esta premisa partió el cineasta estadounidense Jordan Peele para realizar Us (Nosotros), el esperado segundo largometraje del director de Get Out (Déjame salir), que llega hoy a las salas de cine nacionales.

La trama, sin spoilers, es la siguiente: Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o), su esposo Gabe (Winston Duke) y sus dos hijos Jason (Evan Alex) y Zora (Shahadi Wright Joseph) llegan a Santa Cruz, California, para disfrutar de unos días de vacaciones. Entusiasmados con la idea de desconectarse de sus ocupadas vidas junto a sus amigos los Tyler (Elisabeth Moss, Tim Heidecker), los Wilson pronto se empezarán a ver afectados por una serie de incidentes extraños.

Tras pasar un tenso día de playa con sus amigos, Adelaide y su familia regresan a su casa vacacional. Al caer la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras agarradas de la mano en la parte delantera de la casa. Nosotros enfrenta a una adorable familia de clase media estadounidense contra un aterrador e insólito oponente: sus doppelgängers, cuatro personas idénticas a ellos.

Un terror arraigado

“La inspiración para esta película provino de un arraigado miedo a los doppelgängers”, contó Jordan Peele durante el pase de prensa de la película.

“Me atrajo la idea de pensar que somos nuestro peor enemigo. Eso es algo que todos sabemos intrínsecamente, pero es una verdad que tendemos a enterrar”.

La presencia de los doppelgängers en la mitología y literatura es significativa. El término que perduró fue el vocablo alemán doppelgänger que se traduce como “doble andante”. El concepto se refiere a un doble, que puede ser físico, intangible o, en la era moderna, una identidad alternativa online. (E)