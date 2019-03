Apple busca hacer “fluir” tu vida con sus nuevos servicios

La californiana Apple desveló sus planes de lanzar varios servicios por suscripción, entre ellos uno de videos con contenidos originales, Apple TV+, uno de noticias (Apple News+) y otro de videojuegos (Arcade).

"Las grandes historias pueden cambiar el mundo", dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, al hacer el anuncio en un evento en la sede de la empresa en Cupertino, California, en el que estaban el cineasta Steven Spielberg y las actrices Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, entre otras figuras de Hollywood.

El nuevo servicio TV Plus llegará en el otoño de este año a más de 100 países. El contenido, tanto series como películas, se podrá reproducir en línea y también se podrá descargar a los dispositivos compatibles para verlos sin una conexión. El precio de TV Plus no fue revelado.

El Apple TV será lanzado en 100 países este año, indicó la empresa estadounidense.

Apple anunció un nuevo diseño para su aplicación TV que gestiona el contenido de series y películas de diferentes servicios. Este nuevo diseño llegará en mayo.

Apple también dijo que el app TV llegará a la Mac y a los televisores Smart TV de LG, Sony y Vizio en el otoño. La nueva app de TV permitirá a los usuarios suscribirse a los nuevos Canales: HBO, Starz, Showtime, CBS All Access, Smithsonian Channel, Epix, Tastemade, Noggin y otros servicios como MTV Hits que se lanzarán más adelante.

También se leerá en Streaming

La compañía anunció además un servicio de abono a diarios y publicaciones periódicas, que incluye más de 300 revistas.

Bautizada Apple News+, esa plataforma funcionará inicialmente en Estados Unidos y Canadá y tendrá un costo de 9,99 dólares al mes para dar acceso, entre muchos otros, a Los Angeles Times y Wall Street Journal, sitios de noticias digitales y revistas como Rolling Stone, National Geographic, Time, Wired y The New Yorker.

Apple News+ estará disponible dentro de unos meses en Australia y luego en Europa, empezando por Reino Unido, dijo Cook.

"Creemos en el poder del periodismo y el impacto que tiene en nuestras vidas, y creemos que Apple News+ será excelente para los consumidores y editores", afirmó el ejecutivo.

Las relaciones entre los medios de comunicación y los gigantes de la tecnología, especialmente Google o Facebook, han sido difíciles, en tanto los primeros acusan a los segundos de apropiarse de su contenido sin pagar por ello y de absorber sus ingresos publicitarios.

Un río de juegos promete la App Store

Además, Apple anunció otro servicio de abono a videojuegos, Apple Arcade, que permitirá a partir del próximo otoño descargar juegos en el teléfono móvil o en la computadora.

Este es el primer servicio de suscripción de juegos en dispositivos móviles y computadoras, afirmaron los directivos de la compañía. Los jugadores podrán descargar "más de 100 juegos nuevos y exclusivos". (I)