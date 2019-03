Parejas que eligen vivir separadas

Algunas parejas parecen creer que no se necesita compartir una casa para poder tener una relación plenamente satisfactoria. En sociología este modelo de relación se conoce como Living Apart Together, abreviado LAT, y responde al modelo en el que muchas parejas viven cada uno en una casa.

En realidad, casi todas las relaciones comienzan siendo una relación LAT. Después de todo, que se comparta el nombre en el timbre de la puerta y sentimientos profundos con gente que no sea familia es algo que solo sucede en los apartamentos compartidos de estudiantes.

Razones en pro y en contra

En opinión de los entrenadores de pareja Frank Schulze y Claudia Müller, vivir en casas separadas es adecuado sobre todo para parejas que desean contar con más espacio o que no quieren cambiar su estilo de vida.

“También para una pareja que ya está conviviendo pero discute constantemente podría valer la pena intentar vivir separados”, asegura la terapeuta de pareja y mediadora Friederike Ludwig.

“Quien tenga a su cargo un hijo o una persona que precise cuidados tal vez no puede dar rápidamente el paso de mudarse con su pareja. Hombres y mujeres que rondan el final de los 30 suelen ser los que más se decantan por vivir por separado, más que otros grupos de edad más jóvenes”, explica la psicóloga Birk Hagemeyer.

En lo que sí están de acuerdo los expertos es que cuando se trata de formar una familia, el Living Apart Together muestra sus limitaciones. “Un niño exige mucho cuidado, responsabilidad y energía. Eso es mucho más fácil para una pareja de padres si viven juntos”, señala Frank Schulze.

La ventaja de vivir por separado se hace sentir cuando se piensa en términos como: ¿quién limpia el baño?, ¿quién se queda en casa para esperar que venga el fontanero? Son preguntas que pueden generar conflicto si uno tiene la sensación que hace más que el otro. “Si uno no convive con su pareja, no se produce este roce diario”, apunta Ludwig, pues cada uno en su casa tiene su propio reino y los papeles están perfectamente definidos.

Otra ventaja:

“Vivir por separado permite la experiencia de reencontrarse regularmente y eso puede llevar a que la pareja sienta una mayor alegría y sea más consciente del tiempo que se toma para ello”, agrega Schulze.

Un trabajo en equipo

La doctora María de los Ángeles Núñez, psicóloga clínica, propone hablar de equipo en lugar de pareja, porque a su parecer así se puede establecer mejor la equidad en todos los aspectos, especialmente en las responsabilidades económicas y las tareas del hogar. Desde esta base, dice, se corta la tradición de atribuir muchas de estas actividades a la mujer, sin que el hombre participe, sino que espere ser atendido.

“Visto desde la equidad, se evitan relaciones dependientes, cada uno siente su casa, departamento o similar con responsabilidades compartidas, y si el espacio físico lo permite, cada uno podría tener un lugar privado, no secreto, pero sí individual”.

Esto no significa que la pareja deje de compartir. Núñez recuerda que “al tener mucha confianza, no se oculta nada, se respeta la privacidad y ninguno pretende meterse en el espacio del otro ni cambiarlo”.

Ella puede tener un estudio, él puede tener un taller, o puede ser un clóset, un escritorio. “Cada uno necesita de un espacio propio, dentro y fuera de casa, amigos, intereses individuales, sin que el otro ‘tenga que’ acompañarle y ser parte de todo. “Es necesario tener en claro que son dos personas individuales y no dependientes”.

Individualidades dentro de casa

Ahora, dice, esto se dificulta porque no todas las personas hablan y deciden sobre las reglas de la convivencia antes de vivir juntos, y esto es fundamental. En esos acuerdos entra el respeto a la privacidad del otro dentro y fuera de la casa.

Las personas mayores, cuyos hijos ya han salido de la casa, podrían inclusive tener un dormitorio propio y continuar compartiendo las zonas comunes: cocina, comedor, sala, lugar de la televisión, baños. “Así podrán compartir la cama cuando sientan el deseo de estar juntos y tener relaciones sexuales, sin sentir la obligación de dormir juntos todo el tiempo”.

Por todo esto, asegura, es muy sano para las dos personas tener espacios propios, individuales dentro de casa, como una forma de responsabilidad, de respeto, de individualidad, de libertad.

Cada uno en su vivienda

Muchas personas divorciadas o viudas, al hacer una nueva pareja, prefieren no convivir y continuar en su propio lugar. ¿Por qué? “Pueden sentir que la convivencia dañaría la relación al no tolerar muchas costumbres difíciles de cambiar”, explica Núñez. Pueden estar juntos varios días en la vivienda del otro, compartir responsabilidades y regresar a su casa sin que eso indique intolerancia al otro o para evitar peleas. Para ambos están claros sus sentimientos de amor, respeto, confianza “y sobre todo, el convencimiento de que quieren estar juntos para dar al otro lo mejor de sí mismos, para crecer, para reunirse cuando los dos lo quieran y decidan y no pretender que el otro cambie para su conveniencia”. Esta forma de hacer pareja o equipo, viviendo separados, es muy madura, afirma la psicóloga, y puede durar muchos años.

Una completa y sana separación

Mas cuando una pareja ha decido el divorcio, es imprescindible que uno de los dos salga de la vivienda para residir en otro lugar. Por lo general, los divorcios suelen estar teñidos de sentimientos negativos: rencor, enojo, ira, deseos de agredir, de mantener una pelea constante porque no llegan a acuerdos. Continuar una convivencia con sentimientos así los llevará a una agresión permanente, verbal, física, psicológica y a hacerse mucho más daño.

“POR LOS NIÑOS”

Algunas parejas que ya no son funcionales no se separan citando motivos económicos, el deseo de mantener las apariencias ante el resto de la familia o la sociedad, pero mantienen una relación malsana de agresión, que se produce incluso a través del silencio. Finalmente, hay quienes dicen que no lo hacen por los hijos. Aquí, Núñez aclara que estos no tienen el deber de mantener unidos a sus padres. (DPA, D. V.)