Quito celebra con alegría

El Distrito Metropolitano de Quito está celebrando sus fiestas desde el 21 de noviembre, a través de una nutrida agenda que suma 220 eventos. La mayoría son gratuitos y unos pocos son pagados. Un ejemplo de estos últimos es el concierto de la banda mexicana Molotov, que tocará el martes 4 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar el concierto acústico El Desconecte para repasar sus 20 años de carrera musical con temas como Gimme Tha Power, Frijolero, Parásito y Hit me (la gira incluye a Cuenca, el miércoles 5, y Guayaquil, el jueves 6).

Hasta este jueves 6 , día en que culminarán estos actos, les recomendamos las siguientes actividades difundidas por la empresa pública municipal Quito Turismo.

Mañana lunes 3. XII Desfile Saludo a Quito (08:30) por la turística avenida Amazonas, desde el bulevar Naciones Unidas hasta el parque Japón.

Martes 4. El Amazonazo (16:00) será una fiesta que tendrá lugar en la plaza de los Presidentes, av. Amazonas y Jorge Washington, con Banda de Pueblo, Batahola, Gerardo Morán y más. Luego viene El Carolinazo (18:00). El parque La Carolina será el escenario donde se presentarán Mapalé, Stoke, Alkilados, Olga Tañón y Big Band La Familia, junto a Gustavo Velásquez y Fernando González.

Miércoles 5. Festival Quitonía Calderón (12:00) en el parque de la Juventud con Dinasti Fam, Los Ñaños, Los Quitus, Conjunto de Cámara Sinamune, Don Medardo y sus Players, y la Sonora Dinamita. Incluye una feria gastronómica. El Tribunazo (18:00) en la Tribuna del Sur con Mapalé, Marqués, El Combo de las Estrellas de Colombia, Grupo Galé y Bamboleo. Sin embargo, la fiesta mayor será el Quitonía Noche de las Plazas, que tiene previstos cinco eventos para satisfacer gustos musicales diferentes. Inician a las 18:00: Fiesta de Pueblo (1), que incluye un desfile en el Centro Histórico para llegar al concierto en la plaza de Santo Domingo con Proyecto Coraza, Curare y La Sonora Dinamita. Fiesta Ecuatoriana (2), en la plaza Benítez y Valencia con Carlos Grijalva, María Tejada, Estudiantina Quito, Hermanos Núñez y grupo Los Corazas. Fiesta electrónica Marsatac (3), en Cumandá, parque Urbano (av. 24 de Mayo, antiguo terminal terrestre), con Arnau Rebotini (Francia), Ghetto Kumbe (Colombia) y Lascivio Bohemia (Ecuador). Fiesta Flamenca (4), en la plaza de San Francisco, con Ultraligeros, Papaya Dada, Gipsy Kings by Andre Reyes y Bamboleo. Serenata Quiteña (5) (19:00), plaza Grande, con Sandra Argudo, Alexandra Cabanilla, Marco Villota, Gustavo Velásquez, Viviana González y dirección musical de Cristian Naranjo.

Quitonía Noche de las Plazas (miércoles 5) presentará artistas en cinco puntos. La Sonora Dinamita tocará en la Plaza de Santo Domingo.

Jueves 6. La fiesta continúa con la tradicional carrera de coches de madera, zona sur, en San Luis de Chillogallo, que inicia al mediodía. Y la sesión solemne del Cabildo será a las 17:00 en el Teatro Nacional Sucre. Solo con invitación. Este día habrá horarios extendidos en los museos del Centro Histórico en honor a Quito.

Barrio La Mariscal

Paseo en el tradicional barrio turístico

El comercio turístico en el barrio La Mariscal cuenta con varios casos para destacar. Son experiencias como la que comenta Felipe García, gerente de Mercadeo de Grupo NÜ. Esta firma agrupa el bar restaurante Azuca Latin Bistro, el Azuca Beach, el Q-Bar y el hotel boutique NÜ House.

“Como grupo tenemos varias opciones que aportan a la ciudad en el área de entretenimiento multitarget”, cuenta García, y asegura que existen esfuerzos conjuntos para cambiar la idea de que la plaza Foch es estrictamente nocturna, como campañas de limpieza, pintura en fachadas y plantar árboles, para lograr un aspecto más verde y familiar.

Y si se trata de lugares alternativos, existe uno en particular que no solo genera comercio, sino que ofrece también un impulso positivo a los nuevos emprendedores. Se trata de Casa Muyu, ubicada en las calles Ramón Roca y Juan León Mera, misma que se autodefine como un centro de aceleración comercial para el emprendimiento.

Este lugar cuenta con un espacio de coworking, también ofrece asesoría empresarial especializada y servicios externos como asesoría financiera, legal y técnica. Jonnathan Tenorio, del área de Comunicación de Muyu, cuenta que en alianza con Fundación Crisfe y la Cofradía Hotelera, se financia el programa Be Just, una iniciativa de inclusión laboral gratuita para personas con síndrome de Down. Ellos se capacitan en destrezas técnicas con miras a una certificación de competencias laborales para cargos relacionados al sector hotelero y servicios gastronómicos. Junto a Muyu, hace pocas semanas abrió el Café Capital, un emprendimiento de Gabriel Zurita. “Mi propuesta es vino de calidad a buen precio; cerveza artesanal ecuatoriana y café con cuerpo y aroma”, dice este emprendedor.

Otro sitio destacado es Casa Mariscal, una galería de arte ubicada en las calles Juan León Mera y Baquedano, que acoge artistas y emprendedores ecuatorianos para que expongan su obra.

Alberto Santos, administrador de este proyecto, cuenta que esta iniciativa nació desde los propios artesanos. “Sentíamos cierta inconformidad en los sistemas de venta en otras tiendas en las que dejábamos nuestros productos y decidimos demostrar que se pueden hacer las cosas de una manera diferente”, comenta.

Este espació abrió sus puertas en 2016 con 19 artesanos y hoy cuenta con 158 que, para poder participar, cumplen con normas de comercio justo. De la venta de cada objeto, explica Santos, apenas un 30% queda para la galería y se utiliza en su mantenimiento.

En cuanto a la oferta hotelera, existen propuestas como la del hotel boutique Marquiz, ubicado en Juan León Mera y Wilson, que se destaca por sus arcos tipo carpanel, escarzano y de medio punto; balcones trabajados en metal y hierro con ornamentos.

Juan Fernando Rueda, a cargo del desarrollo comercial del hotel y representante de la Asociación de Hoteles y Hostales de La Mariscal, señala que este sector cuenta con ofertas para todo gusto.



La galería Casa Mariscal reúne el trabajo de 158 artesanos de diversas especialidades, indica su administrador, Alberto Santos.

Fuente: Leonardo Gómez / Posicionarte.