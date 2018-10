Incrementan las aplicaciones de entrega a domicilio en Ecuador

El pedido de comida a domicilio en el Ecuador va en aumento, eso ha logrado que algunas aplicaciones faciliten este servicio a los usuarios. Domicilios.com es una de las principales plataformas que proporciona el servicio a domicilio de distintos restaurantes a donde el cliente desee en las ciudades principales del Ecuador: Guayaquil, Quito y Cuenca.

Aplicaciones como Domicilios.com, Uber Eats o Glovo son las que dominan el mercado. Los usuarios ecuatorianos muestran los domingos como su día preferencial de consumo, seguido del sábado y viernes en un rango de horario entre las 19h00 a 21h00. El consumo promedio al momento de usar el servicio delivery es de $17 dólares.

Los usuarios piden en mayor cantidad:

Pollo 20%

Pizza 17%

Sushi 16%

Hamburguesas 12%

Comida china 9%

Carnes y Parrilla con un 8%

Domicilios.com

Ofrece a sus clientes una variedad de comidas rápidas tanto nacionales y cadenas internacionales. Hoy en día la aplicación cuenta con más de 400 restaurantes locales incluyendo a Local Heroes, restaurantes locales con buen servicio y que los ecuatorianos aman. Así mismo, más de 12 cadenas internacionales como Pizza Hut, McDonald's, Burger King, Wendy's, Pollo Campero, Telepizza, Dunkin Donuts entre otras.

Uber Eats

En más de 270 restaurantes asociados en Guayaquil y Quito, sin importar la hora ni dónde se encuentre: el parque, la casa, la universidad o la oficina. Entre las grandes cadenas que forman parte de esta app se puede mencionar a: Papa John's, Burger King, Subway, Go Green, Wok to Walk, Freshii, Dunkin Donuts, Pizza Hut y El Corral. Se encuentran también los favoritos locales en Quito, como Pollo Stav, Grupo Z, Donut Express, The Magic Bean, Cassolette, Inka Burguer, Fritadas Amazonas, El Chacal; y para Guayaquil se puede optar por Puerto Moro, Munchies, Costillas Colimeñas, El Capi, Chops Chops, Naturissimo, Nice Lab, Ceviches To Go, Yogurt Persa, entre otros.

Entre los principales beneficios que tiene la aplicación es la opción de dejar comentarios para agregar o quitar un ingrediente o dar alguna especificación; la posibilidad de hacer un rastreo en tiempo real del pedido; la funcionalidad de chat directo con el socio repartidor; y calificar de manera individual al socio repartidor, al restaurante y cada platillo que pediste. De la misma forma, la app de Uber Eats permite programar pedidos en el lugar y hora de preferencia del cliente, así como filtrar restaurantes y platos de acuerdo con un presupuesto o restricción dietaria.

El costo del envío es siempre $2.25 y garantizan la entrega en 30 minutos.

Glovo

Glovo es la app que permite pedir los mejores productos de una ciudad en minutos. Los glovers son mensajeros independientes conectados a una plataforma. Son personas que disponen de tiempo libre, vehículo y smartphone propio.

Para hacer un pedido solo tienes que elegir un producto de una de las categorías o enviarlos a recoger algo como las llaves, tu bolso, etc.

El costo de envío equivale a la cantidad que aparece en la parte superior de la pantalla de cada establecimiento. Está basado en la distancia recorrida y en el tipo de acuerdo con cada establecimiento.

Están abiertos todos los días. Los establecimientos mostrados en color están abiertos y los cerrados aparecen en gris.

Los glovers van en moto o bicicleta y pueden llevar hasta 9kg de peso. (E)