Voces de una generación

Charlie Puth

Su éxito es ser real

Obtuvo su primer gran éxito en 2015 por escribir e interpretar el tema See you again, el cual honró póstumamente al actor Paul Walker, protagonista de la franquicia cinematográfica The Fast and The Furious. El video musical se convirtió en el segundo más visto en la historia de YouTube y la canción le valió 3 nominaciones a los premios Grammy.

Sin embargo, su exposición mediática ya había comenzado en 2009 cuando, a sus 18 años, subía covers de otros artistas a su canal de YouTube. Incluso llegó a participar en un concurso organizado por Pérez Hilton y obtuvo el primer lugar con la canción Someone like you de Adele. Su premio fue aparecer en el show de Ellen Degeneres y, además, le ofrecieron un acuerdo con una disquera.

Su primer disco se llamó Nine Track Mind (2016), pero su gran acierto de ese año fue el dúo con Selena Gómez en la canción We don’t talk anymore.

Actualmente, se encuentra en la promoción de su segundo disco Voicenotes, titulado así por la aplicación que usa en su teléfono para grabar sus ideas musicales.

“Creo que todos me entienden mejor ahora. Cuando recién llegué a la escena musical, siento que hubo muchas ideas sobre mí. La industria musical es muy parecida a la secundaria: en los primeros años puede que el nerd no sea la persona más divertida, pero al llegar al último año ya conocen su personalidad y se dan cuenta de que en realidad sí les agrada el nerd”, dijo para The Huffington Post.

Charlie coescribió todos los temas de su último disco, entre ellos, Attention, How Long y The Way I am.

“Siempre estoy buscando sorprenderme a mí mismo. No soy de las personas que siguen una tendencia, aunque me gustaría llegar a serlo algún día. Por ahora, solo quiero que mi música convoque a la mayoría de las personas”.

Shawn Mendes

Transición musical y de vida

A sus 20 años, la revista Time incluyó al intérprete de Treat you better y Stitches entre las personas más influyentes del planeta. El cantante, nacido en Canadá, lanzó este año su tercer álbum que su propio nombre: Shawn Mendes.

Su fama llegó hace solo 4 años cuando la disquera Island Records lo invitó a firmar con ellos, luego de que un video de Shawn alcanzara una tremenda viralización en la red social Vine. Admite que todo ha ocurrido demasiado rápido y que este disco marca su transición de ser solo un adolescente famoso hacia el desarrollo de una visión más madura de su carrera musical.

“Cada álbum será más honesto y veraz, pero realmente quería capturar este momento de cambio”, dijo Mendes para la revista Entertainment Weekly.

“Siento que es un paso entre ser alguien que no se sentía muy seguro con su arte, mientras que ahora me considero a mí mismo como un músico profesional. Creativamente también habrá muchos cambios, me siento mucho más seguro con mi trabajo”.

Su último trabajo cuenta con colaboraciones con diferentes artistas, entre ellos el también guitarrista John Mayer y la compositora e intérprete Julia Michaels. “Afortunadamente, nuestras agendas coincidieron para poder trabajar juntos. Son artistas a los que admiro de corazón”.

Este año, Shawn recibió el premio American Music Award como Mejor Artista Adulto Contemporáneo, ganándole a Ed Sheeran y a Pink.

La gira promocional de su tercer álbum arrancará en 2019. “Ya entendí que no existe un espectáculo perfecto, así que últimamente solo procuro divertirme sobre el escenario mientras canto, y eso aumenta mi entusiasmo por el siguiente concierto”.

Troye Sivan

Entre la actuación y la música

Su debut frente a las cámaras fue hace 9 años cuando interpretó al joven Wolverine en la cinta X-men Origins: Wolverine.

Sus videos de internet hicieron que su talento cruzara el Pacífico desde Australia hasta Estados Unidos para convertirlo en una de las estrellas juveniles de esa nación.

En 2014, apareció su primer EP, TRXYE, el cual debutó en los primos lugares de la plataforma iTunes, en 55 países.

Sin embargo, ha sido su disco Blue Neighbourhood (2016), el que le ha permitido contarse entre los artistas favoritos de estos últimos años. Entre los temas que se destacan están My, My, My y Bloom, además del dueto junto a la cantante Ariana Grande: Dance to this.

“Le envié la canción a Ariana porque sabía que me arrepentiría de no haberlo intentado y esperé su respuesta que llegó inmediatamente y muy entusiasmada por reunirnos para grabarla”, dijo el artista para Billboard.

Recientemente, Troye decidió volver a sus raíces de actor en el filme Boy Erased, junto a Russell Crowe y Nicole Kidman, donde interpretará a uno de los jóvenes de un campamento que tiene como objetivo que sus alumnos abandonen su orientación homosexual.

El director de la cinta, Joel Edgerton, decidió además incluir la canción The Good Side, compuesta por Troye en la edición final de la película. “Nunca habría imaginado que hacer videos para YouTube me llevaría a firmar con una disquera o que me ofrecerían oportunidades para actuar. Solo estoy disfrutando el camino y vivir siempre en el presente, aunque me emociono al pensar en dónde estaré en 5 o 10 años, realmente no tengo idea”.