Receta de 1930: Torta de carne de antaño

(Artículo publicado originalmente en La Revista el 25 de febrero del 2018)

Queridos lectores, esta reliquia de libro de cocina totalmente escrito a mano con una caligrafía perfecta, de Leonor Iturralde, llegó a mis manos por una gentileza de mi vecina Daniela Parra. Sé que es de 1930 porque encontré una invitación con esa fecha, así que me propuse estudiarlo para recuperar algunas recetas de antaño y esta torta de carne con sus acompañamientos me encantaron mientras lo leía, así que me puse manos a la obra. Debo comentarles que solo he modificado ligeramente la receta porque al comenzar a leer, pide “una libra de carne picada de muslo de vaca”, por lo que la he reemplazado por carne molida, aunque trato de ser lo más fiel a la receta.

Espero la disfruten y agradezcan a su cocinero (a) de hoy.

Receta de Torta de carne de antaño

Ingredientes:

2 tazas de carne molida especial (sin mucha grasa)

2 rebanadas de pan

1/4 taza de leche

1 cucharada de vinagre blanco (o jugo de limón)

1 cucharadita de sazonador de hierbas

1/4 cucharadita de comino molido

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta al gusto

1 huevo

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de perejil picado para adornar

Preparación:

Mezcle la carne con las rebanadas de pan previamente remojadas en leche, el vinagre, sazonador de hierbas, comino, nuez moscada, sal, pimienta y el huevo. Amase bien para mezclar todos los ingredientes. Haga la carne como la forma de una torta y téngala lista. En una sartén mediana, ponga la mantequilla y el aceite de oliva, cuando esté comenzando a dorar la mantequilla ponga la torta completa de carne y deje que se fría por 10 minutos. Dele la vuelta con una espátula y déjela que se fría por el otro lado, empleando 20 minutos por todo. (o sea 10 minutos más para que le quede jugosa). Retírela del fuego y acomódela en una linda fuente. Decórela con el perejil. Rodéela de tomates rellenos de maíz, cebollas desaromatizadas y papitas fritas.

Nota: Rinde 6 porciones aproximadamente. La receta también dice que puede servirla con pimientos verdes sancochados. O prepare suficientes papitas fritas para acompañar.

Receta de Tomates rellenos de maíz

Ingredientes:

3 tomates medianos

1 cucharada de aceite de oliva

1/4 taza de cebolla blanca picada chiquito

1 taza de maíz tierno cocinado (o enlatado escurrido)

1 cucharadita de sazonador de hierbas

6 cucharadas de salsa bechamel

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Lave los tomates y córtelos por la mitad. Con cuidado retire la parte de adentro y póngalos en un molde para horno. En una sartén mediana, ponga el aceite de oliva y saltee la cebolla blanca hasta que este transparente. Agregue el maíz tierno, sazonador, sal y pimienta. Verifique el sabor. Con esta preparación rellene los tomates y téngalos listos para ponerles la salsa bechamel encima. Vierta una cucharada de salsa bechamel sobre cada tomate con un toque de pimienta Hornee durante media hora aproximadamente a 350 °F o 175 °C y sírvalos para acompañar la torta de carne.

Nota: Rinde 6 porciones.