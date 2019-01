Robo de mercadería en La Aurora motiva reflexiones sobre honestidad

“Lamentablemente este es el país en que vivimos, miren la gente cómo se llevan las botellas (...), qué vergüenza”, narra un chofer que mientras avanza en su vehículo filma el accionar de transeúntes cargando pacas de botellas en la avenida León Febres-Cordero, en la zona de urbanizaciones de La Aurora, perteneciente a Daule.

El incidente registrado el pasado fin de semana se dio afuera de la urbanización Volare, entre Pascuales (Guayaquil) y La Puntilla (Samborondón).

Allí, según testigos, un camión que transportaba agua, gaseosas y jugos embotellados tuvo una avería y eso fue aprovechado por choferes que se detuvieron para llevarse la mercadería.

En videos compartidos en redes sociales se evidencia cómo peatones van tomando del piso botellas o empaques de bebidas y salen caminando tranquilamente por las afueras de la urbanización Volare.

Robo masivo al frente de La Joya. Se le cae a un camión colas y la gente de todo estrato social ROBA, los de las ciudadelas privadas, gentr de los carros , bajan de los buses, etc.. La desgracia del camionero aumenta. @eluniversocom @DiarioExtraEc pic.twitter.com/Uv7yHp4y3H — Jorge Melendez Vera (@jemelendezv) 30 de diciembre de 2018

Otros peatones cruzan la avenida León Febres-Cordero para llegar al camión y llevarse también botellas. En los videos se observan jóvenes, mujeres y adultos mayores llevándose botellas y pacas de bebidas, ante la vista de ciudadanos y de vigilantes de tránsito y policías.

Los videos fueron grabados por choferes que pasaban por la zona, en la que se registró congestionamiento vehicular.

La tarde del domingo, las grabaciones de los teléfonos circularon en redes sociales y generaron múltiples críticas por la actitud delictiva y falta de solidaridad con el chofer del camión, que seguramente tenía a cargo la mercadería de la empresa en que presta servicio.

Los ciudadanos Fernando Bellido y Dany Freire, en sus cuentas, rechazaron la actitud de choferes que detenían su marcha para robar botellas.

En un video de Jorge Meléndez, de 40 segundos, se observa a una mujer vestida de negro acomodando pacas de botellas de una gaseosa bajo un árbol.

También se aprecia a un adulto mayor caminando con dos botellas de jugo por un área verde. Asimismo, otros transeúntes corren hacia el camión para tomar mercadería ajena.

Patricio Doylet, quien aseguró haber transitado por la zona, lamentó la actitud de los transeúntes. “Es verdad, pasamos con mi familia justo en ese momento y sentimos indignación y vergüenza de nuestra gente que se aprovechaba de la desgracia ajena”, comentó.

En Twitter hubo comentarios de críticas. Usuarios opinaron que la reacción ciudadana fue un reflejo de la situación del país, aludiendo los actos de corrupción en que han sido involucrados políticos.

“El que es honesto en lo poco, es honesto en lo mucho. Yo sí puedo decir que así sea un lingote de oro o una Coca Cola no me lo llevaría. Y no porque sea “pulcro” o “limpio”, sino porque mis padres me enseñaron a ser honesto”; comentó Enrique Valle al referirse a los videos.

En las grabaciones no es posible determinar la empresa perjudicada. Tampoco en redes, hasta el cierre de esta edición, hubo alguna reacción de quién podría ser el propietario de la mercadería que fue sustraída por ciudadanos el fin de semana, a víspera de Año Nuevo. (I)