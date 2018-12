Comisión interventora revisará los contratos de la Universidad de Guayaquil

A partir de enero próximo una comisión se encargará de revisar los procesos de contratación pública llevados en la Universidad de Guayaquil relacionados con obras como la construcción del edificio administrativo, de laboratorios en la facultad de Medicina, de la plazoleta central, entre otras.

Roberto Passailaigue, rector del centro superior y presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), señaló este viernes que sobre esas y otras obras hay denuncias de sobreprecios y demás anomalías, pero aún no hay nada en concreto.

Indicó que incluso han recibido a varios contratistas que reclaman el pago de planillas impagas desde el 2016 por obras contratadas entre el periodo del 2013 al 2015.

“Tiene que hacerse un procedimiento de actualizaciones de informes”, añadió.

Por eso, agregó el funcionario, cabe la investigación, aunque esta es una tarea que se hará contra reloj, pues el periodo de 90 días de la intervención dispuesta por el Consejo de Educación Superior (CES) culminará el 15 de enero.

De ahí que, Passailaigue exministro de Educación, estimó que para ver los resultados del proceso de intervención, en el ámbito administrativo, financiero y académico, esta debería ampliarse de uno a dos años.

No obstante, puntualizó el funcionario esa es una decisión que deberá tomar en su momento el CES.

La CIFI ya presentó un diagnóstico sobre la Universidad intervenida el 15 de octubre por actos violentos que surgieron por el desacuerdo de autoridades y estudiantes en torno a la subrogación del rector destituido, Galo Salcedo.

Al ser consultado si él seguiría al frente de la intervención, la segunda en cinco años, Passailaigue se mostró cauto y evitó anticipar comentarios.

A manera de un último reporte de las actividades de la CIFI, el funcionario mencionó que se han revisado la jubilación complementaria de 448 expedientes y la compensación económica de otros 145.

Agregó que se han pagado las ayudas económicas a 800 estudiantes que tenían pendiente aquello durante este periodo, pese a existir los valores.

Asimismo, rechazó que la Universidad de Guayaquil vaya a ser clausurada. Esa, dijo, es una aseveración de quienes se oponían a la intervención como parte de una campaña que, según él, pretende sembrar caos y zozobra en el centro superior.

Sobre los contratos por servicios ocasionales, Passailaigue dijo que en la Universidad porteña hay unos 1.300 que fenecerán este 31 de diciembre.

“La decisión es no renovar los contratos. No renovar los contratos de todos los que se acaben a no ser que sean necesarios”, expresó.

Trabajador defiende validez de los contratos ocasionales

Se desempeñaba como analista legal del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, pero fue cesado por la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, en octubre.

Geovanny Mayorga es parte de un grupo de colaboradores que tenían contrato por servicios ocasionales y que fueron cesados, pues la CIFI considera que en el centro superior hay un exceso de personal.

Mayorga se pronunció ayer contrario a esta postura. Dijo que los contratos están apegados a la ley.

Señaló que parte de esos trabajadores colaboraban en los vicerrectorados creados en el 2016: el de Bienestar Estudiantil, de Internacionalización e Investigación y Posgrados. (I)