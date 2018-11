Niños vieron qué daños podría causarles manipulación de pirotecnia ilegal

Niños que estudian en los planteles educativos José Alfredo Llerena, José Domingo Santistevan, Gabriel Pino Roca, Pablo Aníbal Vela, Coello y Serly fueron testigos este miércoles de la detonación de elementos pirotécnicos de fabricación artesanal y observar las secuelas destructivas de los estallidos.

En las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en el km 18,5 de la vía a la costa, en la periferia de Guayaquil, se efectuó el ejercicio como parte de la campaña Los explosivos tipo piroténicos no son juego de niños.

"Queremos prevenir accidentes que muchas veces tienen consecuencias fatales, no a la pirotecnia ilegal, no quemen sus sueños, no quemen sus navidades, disfrutemos de una manera responsable y que la pirotecnia no sea jamás manipulada por los niños", remarcó Tannya Varela, comandante de Policía en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Varela estuvo acompañada de Marco Narváez, jefe nacional del GIR; y de Kléber Ochoa, jefe del GIR de la zona 8. Los uniformados señalaron que en el 2017 se incautaron 22 toneladas de explosivos tipo pirotécnicos.

Anunciaron operativos contra la pirotecnia ilegal y así evitar daños que podrían causar las denominadas camaretas, silbador, volador, diablillo, petardo, tumbacasas, entre otros.

La Policía instó a la ciudadanía a reportar sitios de clandestinos donde se elaboren, almacenen o comercialicen explosivos, llamando al sistema ECU-911 o yendo a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana.

En Guayaquil está permitido el comercio de pirotecnia regularizada, o fuegos artificiales, incluso ha habido ferias en la explanada del estadio de Barcelona. (I)