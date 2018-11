Juana Vallejo: Estamos buscando alianzas para tener UPC eficientes

Al asumir su cargo como gobernadora del Guayas, Juana Vallejo señaló que una de sus prioridades era la seguridad ciudadana. Formaron un equipo de tres mujeres junto con la ministra del Interior, María Paula Romo, y la comandante de la Zona 8 de la Policía, Tanya Varela.

Han pasado diez semanas y los asesinatos en el sur de la ciudad, así como robos en el centro, asaltos en barrios, entre otros delitos, siguen en niveles altos. En una entrevista con EL UNIVERSO, la representante del Ejecutivo dice que el tema seguridad no se lo puede resolver del todo nunca, “pero es un tema que sí hay que trabajar aceleradamente y no permitir que se desborde".

Señala que es necesario llevar un plan estratégico integral, "pero si no hay una especie de causa para el delito, como puede ser la desesperación porque no se encuentra trabajo, tiene que entender que la seguridad también debe estar vinculada al desarrollo..."

En muchos casos son bandas que andan en autos costosos, no estamos hablando de alguien que roba para comer. Hablamos de hechos y se publican a diario...

Acabamos de cerrar dos conferencias y un curso con dos expertos. Una es experta de las Naciones Unidas que trabaja para la Policía de Alemania y trajimos al vicealcalde de Medellín (Colombia), encargado de la gobernabilidad y seguridad en esa ciudad, cuyas experiencias nos nutrirán para poder hacer las cosas en las que estamos empeñados. Todos coinciden en que la percepción del delito viene de la falta de un trabajo con la comunidad. Ellos trabajan con lo que llaman el nativo experto, es el ser humano el que produce la inseguridad...

¿Y qué viene después de eso, qué se va a hacer?

Hay un sistema que se llama la percepción del crimen. El experto Luis Fernando Suárez, de Medellín, empezó con nativos, los vecinos unidos son más eficientes que los ojos de las cámaras, los vecinos saben quién es. Ahí viene otro tema, el de la denuncia, aspecto en que las personas no quieren denunciar el delito, pero existe... Aquí estuvo sentado el presidente de la Corte Suprema, porque algo está pasando, dónde están los vericuetos de la ley. Dijeron que están estudiando las posibilidades de errores, desaciertos o vericuetos por donde podrían filtrarse las reales sanciones y que los delincuentes no estén entrando y saliendo (de la cárcel) constantemente. Yo estoy convencida de que esa ley de consumo de drogas está bien concebida porque no puedes penalizar a un joven que está consumiendo, pero sí están vendiendo al por mayor...

Usted se refiere a las leyes, a la tabla de porte de drogas, a las medidas sustitutivas. Hay proyectos de reforma y eso depende de los asambleístas...

Tenemos que hacer las cosas , tenemos que ir encaminándolo... Usted me dice la Asamblea, pues tendremos que ir a la Asamblea, tenemos que ser lógicos con los congresistas, habrá que ver si es el cambio de la ley o de la prevención, porque pertenezco a una generación donde esto no ocurría y si ocurría, era minoritario. Sueño con hacer una oficina especializada y ya tengo un proyecto para tratar de sanar a la familia para que no lleguen a esos casos extremos y habrá una oficina especializada para que la mujer, que es la gran transmisora de valores, aprenda a manejarse...

Una de las causas para los delitos menores es el alto consumo de droga H en la mayoría de los barrios, ¿qué se ha hecho para crear centros de recuperación de adicciones que usted incluso anunció?

El primer acuerdo va con el Ministerio de la Producción. Encontramos un edificio que había sido de la Gobernación y estaba abandonado, en pésimas condiciones. Ese va a ser el primer centro de refugio y de capacitación para una vida mejor. Vamos a poner psicólogo, inclusive queremos terminar haciendo un restaurante...

¿De dónde se sacan los recursos, porque hablamos de tener profesionales en adicciones y más?

Encontré un fondo que había para la Gobernación para eso y ya estoy hablando con el ministro de Finanzas para que nos lo restituyan. El presupuesto es de alrededor de 80.000 dólares.

¿Se ha enterado de los problemas que tienen el resto de cantones?

Cuando los convoqué, todos tienen el mismo problema, la falta de un centro de seguridad UPC y un centro de control más adecuado . Estamos buscando alianzas para recuperar una UPC eficiente. Mira lo que nos pasó en Posorja, una desgracia, un cuartito con una llave, una puerta que no protegía a los policías...

En un desencuentro que tuvo con la alcaldesa de Durán, usted mostró animadversión por el expresidente Rafael Correa. ¿La mantiene?

Se lo digo con toda claridad, para mí, Rafael Correa envileció la nación, destruyó la institucionalidad, rehacerse de eso es tremendo...

