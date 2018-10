Mercado del Río abre hoy al público en Guayaquil, entre las noticias de este viernes

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este viernes 26 de octubre de 2018:

Mercado del Río abre hoy al público en Guayaquil

Hoy, desde las 10:00 hasta las 00:00, abrirá el Mercado del Río, ubicado en el Malecón Simón Bolívar, que fuera inaugurado ayer por el alcalde Jaime Nebot, junto a la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y al resto de autoridades.

Nebot refirió al público presente que "quienes conozcan el nuevo Mercado del Río van a comprobar que es mejor que el de San Miguel (de Madrid)". Agregó que le es grato entregar a nombre de todos esta obra a la ciudad, y que está seguro de que Guayaquil seguirá por el sendero que debe continuar.

Nicolás Romero, director del consorcio gastronómico, consideró que en estos 10 meses se ha logrado seleccionar extraordinarios restaurantes en diversas categorías. "La misión del Mercado del Río es crear espacios económicos para nuestros comensales", agregó.

Romero indicó que el Mercado atenderá de domingo a miércoles en horario de 10:00 a 21:00; los jueves, entre las 10:00 y 23:00; y los viernes y sábados, de 10:00 a 00:00.

Se inaugura esta noche el Festival de Artes al Aire Libre

Somos Guayaquil es el musical con el que este año el Festival de Artes al Aire Libre inaugura una nueva entrega en la ciudad desde las 20:00 de hoy, en el Paseo de los Presidentes (a la altura de la calle Illingworth) en el malecón Simón Bolívar.

Esta será la décimo novena edición, que presentará una obra con música en vivo, en la que intervendrán artistas como Katty Elisa, Job Rodríguez y Freddy Rivadeneira.

En esta producción intervendrán 40 artistas (además de los cantantes) con coreografías desarrolladas por Rivadeneira de bailes típicos de la Costa, Sierra y Oriente (polcas cruzadas porteñas, zapateos montuvios, golpes de tierra, pasacalles, bailes de fandango).

El folclorista Wilman Ordóñez estuvo a cargo de esta parte de la producción, en la que participarán dos agrupaciones de marimba dirigidas por los gestores culturales Jimmy Siniesterra y Carlos Valencia.

Mayorga indica que este año el festival cuenta con más de 430 artistas inscritos en las once categorías (pintura, música, escultura, dibujo, artes alternativas, declamación, danza, títeres, cortometraje, fotografía y teatro). Aunque la mayoría de los participantes son de Guayaquil, también hay de Durán, Milagro, Daule y Santa Elena.

Concluye en Cuenca el Festival Internacional de Cine La Orquídea

Hoy concluye el Festival Internacional de Cine La Orquídea con diversas proyecciones de películas para todos los gustos, además la gala de clausura y premiación, a las 19:00, en el Coliseo Mayor, de Cuenca, y la actuación del español Miguel Bosé.

Desde la semana pasada Cuenca es sede de una de las citas fílmicas más importante del país. Con invitados como el director estadounidense Francis Ford Coppola, los actores mexicanos Damián Alcázar y Darío Yazbek, la actriz peruana Stephanie Cayo, el director argentino Sebastián Leilo o los cantantes Fonseca y Aleks Syntek, la ciudad morlaca ha sido el centro de las miradas.

Desde las 14:00 el público puede acercarse hasta el Teatro Carlos Cueva Tamariz para disfrutar de cintas como la colombo argentina Matar a Jesús, de Laura Mora. A las 16:30 se prevé proyectar El Pepe, una vida suprema, de Emir Kusturica. A las 18:45 se verá Woman at War, de Benedikt Erlingsson; y a las 21:40, The seen and unseen, de Kamila Andini.

Deportivo Cuenca recibe a El Nacional, en inicio de la fecha 16 del Campeonato Ecuatoriano

Este viernes, desde las 20:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la capital azuaya, el Deportivo Cuenca recibe a El Nacional, en el inicio de la fecha 16 de la segunda etapa del Campeonato Nacional de la serie A.

El equipo local se ubica noveno en la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras los militares están en el puesto decimoprimero con 14, ambos ya sin opciones desde hace algunas jornadas para clasificar a la final.

El Deportivo Cuenca aún no le ha podido ganar a El Nacional en el 2018, ya que en los tres encuentros anteriores entre ambos, el equipo quiteño sumó dos victorias en casa y un empate de visitante.

Este encuentro será transmitido por GolTV, a través de las diversas cableoperadoras del país. (I)