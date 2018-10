Semana clave para resolver pugna en la Universidad de Guayaquil

Hoy termina el plazo de 72 horas que el Consejo de Educación Superior (CES) concedió al Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil para que cumpla la ley en lo concerniente a la subrogación y reemplazo. Esto, ante la pugna por el rectorado que surgió luego de la salida de Galo Salcedo.

La rectora por subrogación, Gulnara Borja, quien es la vicerrectora de Investigación, tiene previsto remitir un informe y asimismo, el Consejo Universitario que ha presidido Carmita Bonifaz, decana de la Facultad de Ciencias Naturales, bajo cuya gestión se designó rector a Antonio Rodríguez, de la Facultad de Educación Física.

Wellington Ortiz, del personal administrativo que apoya a Gulnara Borja, dijo que el plazo finaliza a las 16:00 y que desde el miércoles 10 en el que el CES emitió la resolución con la orden, ella supuestamente ha convocado tres veces al Consejo Universitario, sin lograr el mínimo 18 integrantes.

El Consejo Universitario registra 33 delegados. Borja ha señalado que según el reglamento de sesiones, el rector (a) lo preside y a él le compete convocar a sus miembros.

Antonio Rodríguez no ha presidido al Consejo Universitario que lo designó rector, sino Carmita Bonifaz al ser la decana más antigua.

El jueves 11, los bandos midieron fuerzas. Se lanzaron piedras, pedazos de bloques y palos afuera del Rectorado. La trifulca fue disuelta por la Policía. El inmueble está tomado por partidarios de la rectora por subrogación, que impiden el paso a integrantes del Consejo Universitario que apoyan al rector por designación.

Este último cuerpo colegiado emitió una resolución el sábado ratificando a Rodríguez e indicando que enviará al CES todas las actuaciones de la vicerrectora de Investigación. Remarcó que Borja no es rectora subrogante, por cuanto supuestamente no cumple los requisitos y el Consejo Universitario no la ha posesionado, como lo indica el estatuto y la normativa.

León Roldós, rector que dejó la U. de Guayaquil en el 2004, luego de varios años de ejercicio, consideró que por ley Gulnara Borja debe ser rectora y que en al menos 90 días debería justificar todos los requisitos del cargo, o si no propiciar las elecciones generales.

“El Consejo Universitario debe ser escogido por la comunidad universitaria, se debe hacer un ordenamiento de la Universidad, es inadmisible que pasen estas cosas, debe haber orden para que las clases y trámites en pro de los estudiantes se den con normalidad”, expresó Roldós.

Clases

El Consejo Universitario que designó rector a Antonio Rodríguez determinó que las clases empezarán el lunes 22 y no la semana en curso.

CES

El CES dispuso que el Consejo Universitario llame a elecciones de las “autoridades faltantes”. (I)