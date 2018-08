Lucha contra el cáncer se recoge en documental

Cuando era pequeña llegó un diagnóstico inesperado que cambió su vida. Gabriela Lozano tenía 3 años cuando su familia se enteró de que ella tenía leucemia. Durante los siguientes años vino una larga lucha para tratar de vencer esta enfermedad.

Fueron tiempos difíciles, entre terapias y chequeos. Pero el apoyo y la unión familiar fue primordial, recuerda Gabriela, quien ahora tiene 17 años. Esta joven pudo superar la enfermedad tras varios años y continuar su vida en el colegio, donde logró ser abanderada.

Víctor Emilio Figueroa, de 23 años, tiene una historia de lucha similar, que comenzó a los 11 años, cuando fue diagnosticado con leucemia. Recuerda que sus primas fueron un apoyo para salir adelante.

Venció la dolencia y está por graduarse como productor audiovisual, un área que lo apasiona y desea ejercer.

Las historias de Lozano y Figueroa forman parte de Latidos de fe, un documental impulsado por estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, que aborda testimonios de niños y jóvenes que han luchado contra el cáncer.

Karla López, docente a cargo del documental, explica que este documental busca sensibilizar a la sociedad sobre valores, fe y paciencia que tienen tantos los pacientes que padecen la enfermedad como los familiares que conviven con ellos.

Cuatro meses duró la producción del documental que fue presentado días atrás en el auditorio de Bienestar Estudiantil de la U. Laica.

La pieza también recoge la lucha de dos niños, Jeremy, de 11 años, y Jennifer, de 4 años. El primero tiene un tumor cerebral.

Marina, su madre, entre lágrimas cuenta que le ha tocado vivir duros momentos, pero que la fe y la esperanza no la dejan rendirse, pese a que el padre del niño desapareció a raíz de la enfermedad.

Jennifer, oriunda de Quevedo, llevaba casi un año batallando contra el cáncer en un riñón. Recientemente superó este mal. Aquella noticia la conocieron durante el tiempo que se grabó el documental.

Entre el hospital Francisco de Ycaza Bustamante y Solca se atienden de 210 a 220 casos de cáncer al año. La leucemia es la más común entre los niños.

Andreína Candelario, productora del documental, dice que esperan que estas historias de lucha se conozcan, en especial para que Jeremy reciba la ayuda que necesita.

Para Ney Rodríguez, estudiante y director de la producción, este documental pretende que la gente, al ver los testimonios, entienda que el cáncer debe ser tratado como un asunto familiar y social. (I)

Me parece que con este documental se puede conocer la historia de mi niño que tiene un tumor cerebral, ya han sido dos años, a veces es difícil porque mi familia no me apoya.

Marina, madre de Jeremy