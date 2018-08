Robos y arranches atemorizan en Guayaquil

Carolina caminó a las calles Domingo Savio y Abel Castillo, en el sur, para tomar un taxi a su trabajo. Llevaba una mochila con ropa deportiva, una cartera con sus pertenencias, entre ellas un celular iPhone 6.

La joven contó que sintió un “frenazo” de un carro, se percató de que era de color blanco, de marca Nissan Sentra. De inmediato bajó un hombre de tez trigueña y la amedrentó con un arma blanca pequeña.

“Y con la otra mano, de manera abrupta y violenta me empuja en dirección a un portal hasta lograr tirarme al suelo, ahí es cuando el delincuente logra robarme el bolso”, explicó ayer la afectada en la Unidad de Flagrancia, en el Albán Borja.

Ella confiesa que quiso gritar para pedir ayuda, pero no le salía la voz. Dijo, además, que en la cartera a más de su celular, tenía una billetera con 60 dólares en efectivo, documentos personales, tarjetas de débito, créditos y maquillaje.

“Me quedé botada en el piso, pasó un conductor conocido e intentamos seguirlo, nos contactamos con patrulleros, y regresé a casa porque me sentí muy adolorida”, expresó.

En el sur, Miriam salía, a las 09:25 del miércoles pasado, de la parada ciudadela 9 de Octubre, cruzó la avenida Domingo Comín y a lo que iba a ingresar a una empresa de la zona sintió que la empujaron y arrancharon su celular Samsung J5.

“Yo cargaba los audífonos, pues iba a escuchar música y ya estaba casi adentro. El sujeto quería robarse mi cartera, pero se enredó con el cable y eso permitió que la gente que también llegaba a empresas de la zona lo vean”, dijo la mujer.

Añadió que en ese momento un grupo de agentes metropolitanos se bajaron de una camioneta a tratar de detenerlo, pero el hombre corrió hasta una motocicleta y huyó.

La mujer contó que no puso denuncia del hecho para evitar “trámites”, solo informó a sus jefes para que bloqueen cuentas empresariales y tarjetas de los bancos.

Asimismo, Iván Contreras contó que salió de su trabajo y caminó por la calle Boloña, de la ciudadela 9 de Octubre, en el sur, vio que cuatro sujetos en bermuda se acercaban a pie.

“Yo dije van a pelotear, pasé de largo y se me acerca uno y dice dame el celular, yo le dije dame permiso que me voy a la casa, no quería dar nada, me hizo como que sacaba un arma, pero no tenía nada, entonces empezamos a golpearnos, y los otros sujetos se acercaron y me quitaron el celular, la billetera y hasta una gorra que cargaba”, expresó el hombre.

Añadió que gritaba desesperadamente, pero nadie salió en auxilio, de repente pasó un taxi y paró, y les gritó a los ladrones para alejarlos.

“El taxista me dijo, ven yo te ayudo, y nos fuimos a un UPC cercano, hicieron operativos por el Riocentro Sur y los logramos capturar. Ellos tenían mis cosas”, expresó el afectado ayer en una entrevista.

Cifras de robo a personas

Por el delito de robo a personas, la Policía registró al menos 2.543 eventos hasta abril pasado. Esta cifra fue menor que la del 2017, 3.354; sin embargo, agentes piden que se denuncien los hechos para investigaciones. (I)