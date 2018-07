En 20 días denuncian violaciones, disparos, ataques con tijeras y más

Una mujer recibió un disparo en el rostro y el atacante habría sido su esposo, que en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol. Ocurrió en Daule. Otra, en Nobol (Guayas), fue rociada con combustible y quemada por terminar la relación con su novio. Ella murió luego de once días de agonía.

En otros casos de violencia contra la mujer, un sujeto habría violado a sus dos hijas e incluso a una hija nieta, en Pasaje (El Oro). También una mujer lastimó con tijera a su nuera embarazada, en Puebloviejo (Los Ríos).

El viernes 13, en la Fiscalía del Guayas se denunciaba un acto más. Un hombre fue acusado por supuestamente violar a su hija de 11 años, en Durán.

Estos acontecimientos registrados en 20 días crean la sensación en la ciudadanía de que la violencia ha recrudecido. Y no se trata de violencia criminal, sino de agresiones en contra de miembros de la familia.

Son 53 casos de femicidio en el país, según la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos aunque el Ministerio del Interior contabiliza 40.

Según la Fiscalía del Guayas, se denunciaron hasta abril, 246 violaciones.

Este Diario pidió respuestas a varias entidades para ver cómo prevenir inconvenientes y para conocer qué se está haciendo para ayudar a las víctimas.(I)

53

Femicidios se registran según la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. Según M. Interior, son 40 casos.

734

resoluciones ha entregado el Ministerio de Educación a la Fiscalía para que se investiguen y se abran procesos penales.

Testimonio

Christian Arias

Psicólogo y presidente de Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (AEBI).

Los criminales no se curan

“Elaboramos un proyecto de ley para que sea obligatorio para padres realizar terapia psicológica desde el embarazo, así como deben ir una vez al mes al chequeo médico. Además proponemos incrementar el número de profesionales en los planteles para tener un verdadero seguimiento. Y que se apruebe la cadena perpetua para violadores y asesinos. Como psicólogos sabemos que estas personas no se curan. No hay estudio psiquiátrico que lo pruebe”.

Gina Godoy

Coordinadora zonal 8 del Ministerio de Justicia y exasambleísta.

Seguimiento a huérfanos

“Hay que abordar la violencia de forma integral. Lo más frecuente es que la víctima de violencia junto con sus pequeños se cambie de domicilio y con el Ministerio de Educación se logra que sean cambiados de escuela. Pero lo más importante es el abordaje psicológico y social que se da a los hijos de las víctimas de femicidio. Hay tres centros de atención y se están construyendo tres más. Con la Policía tratamos medidas de prevención como el botón de pánico y las rondas” .

Dallyana Passailaigue

Asambleísta y vocera de campaña “Amiga, ya no estás sola” (Aynes).

Asesoría y protección

“848 casos han sido denunciados mediante la línea de ayuda ‘Amiga, ya no estás sola’ desde que empezó a funcionar en noviembre. El 90% son de Guayas y se ha brindado la asesoría y acompañamiento a las mujeres para denunciar y pedir las medidas de protección. Existe la Casa Hogar Nazaret, que está por la entrada de la 8, ahí hay capacidad para acoger a 20 víctimas y a sus hijos, y se las capacita en un oficio para que sean independientes”.

Fánder Falconí

Ministro de Educación. Campaña “Más conciencia menos violencia”.

Hay 1.623 casos de abuso

“En total son 734 resoluciones que hemos entregado a Fiscalía para que puedan ser investigadas y en caso de que ellos consideren abrir un proceso penal, lo puedan hacer. Desde el 2014 hasta mayo hay registradas 1.623 denuncias de delito sexual cometidos dentro del sistema educativo. A los denunciados antes se los sancionaba con el 10% del sueldo cuando son delitos sexuales, que según el COIP se castigan hasta con 20 años de cárcel. Se ha separado a 300 docentes”.

María Fernanda Porras

Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.

Acoso Escolar

“Ya se han conformado equipos antibullying en 250 unidades porque dos de cada diez estudiantes han sido víctimas de acoso escolar. Tenemos que pensar que a veces estos actos llevan al suicidio y es necesario enfrentar de raíz el problema. Tenemos 1.463 denuncias de violencia entre pares (acoso escolar) registradas desde el 2014. Setecientas denuncias puestas en 2017 y 500 en lo que va del 2018. La violencia no ha aumentado, se ha empezado a denunciar”.

Casos

13 de julio

Violación

Se denunció en la Fiscalía a un padre por supuestamente violar a su hija de 11 años, en Durán. Sospechoso detenido.

12 de julio

Embarazada agredida

Con tijera y un ladrillo, mujer embarazada fue agredida por su suegra en Puebloviejo (Los Ríos). Agresora detenida.

9 de julio

Femicidio en Nobol

Tras 11 días de agonía mujer quemada viva en Nobol murió. El sospechoso, su exnovio, está fugado, según autoridades.

8 de julio

Violación

Hombre fue detenido en Pasaje (El Oro) acusado de violar a dos hijas y a su hija nieta, quien estaría embarazada.

8 de julio

Femicidio en Daule

Mujer recibió un disparo en el rostro por parte de su esposo, el cual estaba bajo los efectos del alcohol, en Daule. Él huyó.

6 de julio

Asesinato en Atacames

Mujer asesinó a su pareja con dos puñaladas en Atacames (Esmeraldas). Ella fue detenida.

3 de julio

Femicidio en Machala

Mujer de 29 años recibió dos puñaladas en Machala. Condujo al hospital pero murió desangrada. Esposo detenido.

23 de junio

Femicidio en Guayaquil

Mujer de 48 años murió apuñalada y asfixiada por su expareja en Flor de Bastión. La mujer estaba con su nieto. El sospechoso huyó.