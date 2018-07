Ya no hay espacio para guardar evidencias en la Policía Judicial

Electrodomésticos, piezas de vehículos, ropa, joyas y otros enseres robados y que son recuperados en operativos están embodegados desde al menos el 2014 en un galpón que funciona como bodega de la Policía Judicial (PJ).

Es un espacio de 840 metros cuadrados en el que ingresan todo tipo de bienes incautados, en muchos de los casos en operativos contra la receptación, y que nadie los retira por no tener las respectivas facturas.

Hay tantos bienes que no han sido reclamados que el coronel Telmo Erazo, jefe de la Policía Judicial (PJ), comentó que ya no hay espacio y que incluso autopartes estarían apilándose afuera de la bodega ubicada donde antes quedaba el canchón de la PJ (av. Rodríguez Bonín y av. Barcelona). A este Diario no se le permitió fotografiar el espacio.

Aunque no hay forma de notificar a las víctimas de robo cuando sus objetos han sido recuperados, el jefe policial insistió en que deben acudir y constatar si han llegado a la bodega de evidencias. Pero el reclamo se hace con la factura.

A Juan José P. le robaron su celular en un bus cuando estaba camino a la universidad, la semana pasada. A pesar de que colocó la denuncia en la Fiscalía, lo da por perdido.

Dijo haber visto días después en los noticiarios que capturaron a unos jóvenes parecidos a quienes le arrebataron su teléfono, pero no cuenta con factura que le permita reclamarlo, en caso de que estuviera en las bodegas de la PJ. Contó que se lo compró a un amigo.

Como él, muchos ciudadanos que son víctimas de robo se ven imposibilitados de recuperar sus objetos por lo engorroso del trámite.

Presentar la factura de un televisor que ya tiene algunos años o de un teléfono es necesario, ratificó Erazo, quien aclara que esa documentación debe ser entregada a la Fiscalía o ante un juez, depende de la fase en que está el trámite.

Ellos solo devuelven los productos con una orden, aunque en ocasiones se han devuelto celulares con la presentación de una declaración juramentada, pues en el artefacto se pueden encontrar fotografías que confirmen quién es el dueño, señaló el coronel.

Todos los artefactos ingresan a una sistema donde se pueden buscar según su número de serie. Así es como se logra identificarlos. Los propietarios no ingresan a buscar sus bienes.

En Durán también hay una bodega de la PJ. Ahí al momento se realiza una auditoría que terminaría en 15 días. Según Erazo, faltarían algunas armas y celulares.

El jefe policial mencionó que hay una disposición legal para que se donen o se destruyan los bienes incautados que no han sido reclamados, y es precisamente lo que esperan, pero “aún no hay una resolución del Consejo de la Judicatura”.

El constante cambio de autoridades ha retrasado el vaciado de las bodegas, afirma el agente, que espera que el CJ nombre a un juez que conozca estos casos y dé una solución.

Con respecto a lo almacenado, él cree que lo del 2014 ya está destruido, y piensa que tal vez los artículos de este año puedan donarse aunque prefiere que se destruyan ‘para curarse en sano’.

“Nosotros enviamos fotografías e informes de cada ítem para que el juez determine el destino”, dijo el encargado. De ser autorizada la destrucción de los productos, se coordina con una empresa de reciclaje que trata de aprovechar los materiales.(I)

840

metros

cuadrados tiene la bodega donde se almacenan las evidencias de las investigaciones.

Paso a paso

1 Verificar

Acercarse a la Policía Judicial con factura y número de serie para buscar en la base de datos el bien incautado.

2 Presentar factura

Si es encontrado, le indicarán qué juez o fiscal lleva la causa para llevar la documentación y hacer el pedido de devolución.

3 Emisión de providencia

El juez o fiscal emitirá una providencia para que sea devuelto el bien cuando se haya presentado la factura.

4 Devolución en PJ

Con la orden de devolución o de transferencia de dinero, la Policía Judicial realiza la entrega al propietario.