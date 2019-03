‘Malamente’ de Rosalía, entre las 25 más influyentes del momento

“Los nombres verdaderamente cruciales no vienen a sustituir ningún otro. Crean un espacio nuevo”, se lee en la biografía de la cantante española Rosalía.

Y sí que se ha creado un ‘espacio nuevo’ la ganadora de dos Grammy Latino (mejor canción alternativa y mejor fusión/interpretación urbana), el año pasado.

Este mes, uno de sus temas se colocó entre las 25 canciones más influyentes del momento de The New York Times Magazine. Malamente, canción que hace parte de su disco El mal querer, ocupa el puesto 19.

Es el único tema en español que fue incluido en esta lista liderada por Born in the U.S.A., del cantante estadounidense Bruce Springsteen.

“No es extraño que el flamenco incursione en la cultura popular española, pero Rosalía es diferente. Suena y se siente cosmopolita, fresca de una manera sofisticada y casi extranjera. Ella no suena como si estuviera jugando solo para nosotros (...)”, dice la editora de la revista Elle UK, Marta Bausells, en su argumento para The New York Times Magazine.

La artista, de 25 años, considerada una de las personas europeas menores de 30 años más influyentes, según la revista Forbes, consiguió los Grammy Latino con Malamente.

Además el videoclip de este tema fue elegido como el del año en Pitchfork (publicación de Chicago, Illinois, que se edita diariamente a través de Internet) y en el puesto tres del top 100 canciones de la misma publicación. En la biografía de la artista se indica que el disco El mal querer, que salió a la venta el pasado 2 de noviembre de 2018, “no solo ha sido número uno en las listas de ventas y álbumes en streaming y disco de oro en su primera semana en España, sino que además se ha convertido en el disco más escuchado en Spotify en España en las primeras 24 horas y en la primera semana”. El álbum también se colocó en el sexto mejor disco del año para The New York Times, Pitchfork y KCRW (emisora de Estados Unidos). (E)