Pósters de "Avengers: Endgame" confirman qué personajes no murieron luego de "Infinity War"

A color los héroes supervivientes. En blanco y negro, como ya ocurriera en el último tráiler, los que murieron. Pero todos con un único lema: "Vengar a los caídos". Así se presentan los nuevos carteles oficiales de "Vengadores: Endgame" que Marvel Studios lanzó cuando queda un mes para la llegada del filme a las salas de cine. Se espera su estreno el próximo 26 de abril.

Antes de "Avengers: Endgame" sucedieron los eventos de Infinity War. El titán loco Thanos borró a la mitad de los seres del universo y, aunque vimos a varios desaparecer en pantalla, hubo unos cuantos cuyo destino era incierto.

El misterio terminó con la publicación de los pósters de "Avengers: Endgame", en los cuales aparecen personajes que no habíamos visto desaparecer en "Infinity War", como es el caso de Valkyrie (Teesa Thompson), Wong (Benedict Wong), Pepper (Wyneth Paltrow) y Happy (Jon Favreau).

Han sido las propias estrellas del Universo Cinematográfico Marvel, como Robert Downey Jr. (Iron Man), Tom Hiddleston (Loki), Zoe Saldaña (Gamora), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Chadwick Boseman (Black Panther) o Brie Larson (Capitana Marvel) quienes han publicado los pósteres de sus personajes a través de sus redes sociales.

Estos personajes están incluidos en los pósters con la frase "Vengar a los caídos". También aparecen a color, lo cual indica que serán parte del grupo que intentará hacer que los que desaparecieron regresen. Los que desaparecieron aparecen en imágenes en blanco y negro.

En el caso de otros personajes, como Viuda Negra (Scarlett Johansson) o Ant-Man (Paul Rudd) o Rocket (Bradley Cooper), han sido las cuentas oficiales de las películas Marvel quienes han lanzado los carteles de la que será la cuarta película de la saga Vengadores y el filme que pondrá punto y final a la Fase 3 del UCM.

“We’re in the endgame now.” Watch this brand new featurette from Marvel Studios’ #AvengersEndgame, in theaters in one month. pic.twitter.com/A8RboqqesZ

— The Avengers (@Avengers) 26 de marzo de 2019