Una conejita de Playboy afirma que Álex Rodríguez le es infiel a Jennifer López

La playmate británica Zoe Gregory aseguró al diario The Sun que el exbeisbolista Álex Rodríguez le ha sido infiel a Jennifer Lopez a pocas semanas de comprometerse con la “Diva del Bronx”.

Según Gregory, Rodriguez le hizo otro tipo de propuesta: hacer un trío, en el que por cierto no estaba contemplada la cantante, informa el portal quien.com

Gregory mostró al diario The Sun algunas de las conversaciones que sostuvo con el prometido de Lopez, donde este último le pedía que hicieran un trío.

Tras mostrar los mensajes, Zoe dijo: “JLo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, él me estaba pidiendo videos hot, exigiéndome que nos conectáramos y pidiéndome que hiciera arreglos con otras chicas. No es justo”.

“Estaba comportándose como un perro sucio. Parecía un tipo necesitado y cachondo. Jennifer necesita despertar. Me siento mal por ella y no creo que sea correcto”, agregó.

En uno de los mensajes, Alex le pregunta a la chica Playboy: “¿Todavía estás pensando en tres nombres de chicas divertidas para nosotros?”.

Cabe recordar que, hace algunos días, el también exbeisbolista José Canseco aseguró que Rodríguez, exestrella de los Yankees de Nueva York, mantenía también una relación con su exesposa, Jessica Canseco.

Pese a los rumores y las acusaciones, Ález Rodríguez sorprendió a Jennifer López con un impresionante anillo de compromiso valorado en más de cuatro millones de dólares con el que le propuso matrimonio tras dos años de relación.

"Estoy viendo World of Dance y cómo JLo le envía un mensaje a Álex Rodríguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó (a Jessica) por teléfono. Alex Rodriguez, deja de ser m... engañando a Jennifer Lopez. Te desafío a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas”, reveló Canseco en una serie de tuits poco después de hacerse público su compromiso. (E)