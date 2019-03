Azucena Mora dejará los escenarios, ahora estará en el público

“Yo creo que lo que más uno ansía, al menos de parte mía, es el cariño del público y eso sí lo he tenido a montones. A veces hasta me asusta tanto cariño de la gente”. Con esta frase arrancó una entrevista reciente que Azucena Mora mantuvo con EL UNIVERSO. Fue un encuentro en el que los recuerdos de aquellas “bellas experiencias teatrales” y varias lágrimas asomaban a lo largo de nuestra conversación.

El motivo de esta cita con la primera actriz fue uno solo: su retiro. Una noticia que a muchos nos sorprendió, pues lejos estaba la idea de ya no verla más sobre los escenarios. Pero esta no es una decisión de ahora, es una idea que le venía rondando desde que regresó de un viaje que hizo a finales del 2018 a Mendoza, Argentina, en donde presentó –junto con El Juglar– la obra de teatro Banda de pueblo.

Azucena –al principio un poco tímida– nos cuenta que después de 50 años de haberle dedicado su vida a las tablas se siente “un poco cansada”. Y no es que haya dejado de amar el teatro, simplemente considera que ya es momento “de darle paso a las nuevas generaciones”, a aquellos adultos jóvenes que de niños la vieron caracterizar a diversos y peculiares personajes en piezas como El hombre de la casa, Contigo pan y cebolla, Las pericas, La PPG. Guayaquil Superstar, o Petita presidenta, esta última obra se desprendió de tal vez uno de los roles más populares de su carrera: Petita Pacheco, de la serie de televisión Tal para cual, en la que actuaba junto con Mimo Cava y Prisca Bustamante.

“El teatro es lindo, es un juego permanente, es jugar a ser lo que no eres, de repente hacer lo que quisiste ser y hacer también lo que no quisieras ser. Entonces es un juego, es un juego en serio y cuando tú haces bien tu personaje y recibes el aplauso del público que es el pago a tu trabajo”, manifiesta la actriz milagreña, que ha desarrollado su vida artística en Guayaquil.

Azucena, quien se preparó en artes escénicas en la década del 70 en la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, y después con distintos maestros de la actuación dentro y fuera del país, considera que más que dinero el teatro le ha dejado grandes amigos, recuerdos imborrables, el cariño del público, y lo más importante: su familia (su esposo, una hija y tres nietos).

Vocación formadora

La pasión de Azucena por el teatro trascendió también al área educativa. En la misma época que se sumó a El Juglar, integrado por personajes como Oswaldo Segura, Marcelo Gálvez, Augusto Enríquez, Isidro Murillo, entre otros jóvenes artistas liderados por el argentino Ernesto Suárez, la recordada Petita Pacheco también tenía su agrupación teatral en su natal Milagro.

Durante ocho años (a partir de 1976), Azucena –que ahora tiene 72– compartía su experiencia en la tablas con los miembros de Julentus, un grupo de Teatro Máscara de la cual fue fundadora y directora. La actriz –que se confiesa una tímida empedernida que solo cuando hace teatro deja los miedos a un lado– cuenta que “era emocionante” ver la sed de arte que tenían esos jóvenes.

La actriz, que tuvo roles en series como Los miserables, del aquel entonces Telesistema o Así es la cosa de Ecuavisa, explica que siempre dio todo de sí a sus estudiantes, y en las tablas, porque no le gusta “que la gente actúe a media luz”. Dice que espera que así como ella brilla, todos brillen.

‘La irredenta’, la obra con la que se despide a la actriz

Azucena Mora no quería que su retiro fuese de dominio público, pero sus amigos de El Juglar no querían que el acontecimiento pasara desapercibido. Para julio, en el Teatro Centro de Arte presentarán La irredenta, con la dirección de Augusto Enríquez. La obra contará con Mirian Murillo, Sandra Pareja y Elvira Carbo. La actriz milagreña interpretará a Lola, una “madre badesa” que maneja a un grupo de prostitutas de un centro nocturno. “He tenido la suerte de compartir con Azucena Mora más de 40 años de actividad escénica... Ella como artista de la tabla creo que es un ícono, un símbolo de la mujer de teatro: luchadora, talentosa, organizadora, y no solamente como actriz sino también como pedagoga, como directora de teatro”, apunta Augusto sobre su gran amiga.

Otro quien ha compartido por mucho tiempo con Azucena es Oswaldo Segura. “Mi compañera de muchos años, un respeto inmenso que le tengo, una mujer de teatro, una mujer que ha dedicado toda su vida al teatro... hablar de ella, de sus logros, de su humildad, porque es una mujer que a pesar del talento que tiene nunca ha escatimado para poder transmitir sus conocimientos”.

Prisca Bustamante compartió con la actriz tanto en televisión como en teatro. “Nunca fue una diva, siempre fue una compañera muy colaboradora, superacolitadora, era muy generosa a la hora de trabajar, siempre fue disciplinada, y cuando teníamos que divertirnos, nos divertíamos mucho... tuve muchas escenas con ella en la que éramos cómplices y así quedamos, después de Tal para cual quedamos así como medias cómplices”. (E)