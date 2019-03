Exjefe de prensa de Isabel II habla sobre relación entre los príncipes Guillermo y Enrique

Los rumores de un posible distanciamiento entre los duques de Cambridge y los de Sussex ha acaparado la atención de los medios internacionales desde hace algún tiempo y se avivaron a raíz de la mudanza del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, ambos abandonaron su residencia en el Palacio de Kensington y se trasladaron a Frogmore Cottage, y de la separación -oficialmente- de sus oficinas.

Según Arbiter, el matrimonio del duque de Sussex ha hecho que, a pesar de que estaba muy a gusto viviendo al lado de su hermano y de su cuñada cuando estaba soltero, "ahora necesite crear su propio hogar al lado de su esposa. Tiene todo el sentido. Además, ahora que las casas de Sussex y Cambridge han separado sus oficinas no puedes tener a un pequeño equipo llevando la agenda de los dos. Cada una necesita su propio grupo de empleados. A esto se le llama evolucionar. Aunque siguen compartiendo muchos intereses, tanto Harry como Guillermo tienen objetivos vitales muy distintos. Cada uno entiende el trabajo de una mera diferente, así que esta separación es, logísticamente, lo mejor que han podido hacer", añade.

De acuerdo al anuncio que hiciera Buckingham, el hijo menor de Carlos de Inglaterra contará con el apoyo del equipo que maneja la comunicación de él y de su abuela Isabel II, para gestionar su agenda de actividades, mientras Guillermo continuará con su equipo habitual desde Kensington.

Dickie Arbiter, exjefe de prensa de la reina de Inglaterra, afirmó en una entrevista con US Weekly, que los rumores sobre los hijos de Lady Di, no son ciertos. "Todos estos rumores se basas únicamente en que Harry y Meghan han decidido abandonar Kensington Palace y mudarse a Windsor. Pero la razón por la que lo hacen es porque el espacio en el que vivían era demasiado limitado y necesitaban más. Ahora su casa se compone de dos dormitorios, un salón y un comedor. No tienen ni jardín. Y así no hay manera de formar una familia", explicó Arbiter.

