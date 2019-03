Actor de Disney Channel agradece 'ayuda' del papa Francisco para lograr nacimiento de su hija

El actor estadounidense David Henrie, de la serie Los Hechiceros de Waverly Place, de Disney Channel, agradeció al papa Francisco porque, según afirma, con la oración y bendición del pontífice su esposa pudo quedar embarazada de su primer bebé, a pesar de haber sufrido tres abortos espontáneos., informó el portal aciprensa.com.

Henrie, también conocido por participar en la película cristiana Little boy (Pequeño niño), reveló ​en su cuenta en Facebook ​la manera en que él y su esposa Maria Cahill se recuperaron de los abortos espontáneos, para finalmente dar la bienvenida a su hija Pia.

“Hoy es un día especial para María y para mí. Es especial porque para llegar a donde estamos hoy, con la alegría de nuestro recién nacido en nuestros brazos, mi esposa y yo pasamos por pruebas. Me sentí obligado a compartir esto porque no tenía idea de lo difícil que era tratar de formar una familia”, reconoció el actor en su cuenta de Facebook el 19 de marzo.

Henrie explicó que la razón por la que el otro nombre de Pia es Francesca se debe a que le pidió al ​papa Francisco en persona que orara para que María y él pudieran tener un bebé. Esta petición la realizó durante su visita al Vaticano a mediados del 2018 acompañado de su esposa Maria, la actriz Selena Gómez y otros colegas​, agrega aciprensa.com​.

“(El Papa) tomó nuestras manos, las sostuvo juntas, nos dio una bendición especial, luego levantó la vista y me dijo que no me preocupara porque vendría un bebé, eso fue casi exactamente hace nueve meses”, contó.

Además, se dirigió a todos aquellos que están “luchando” para tener una familia, invitándoles a que “recen, tengan esperanza y no se preocupen”.

“Si bien fue increíblemente difícil recuperarse de los abortos espontáneos, sabíamos que si alguna vez sosteníamos a un bebé en nuestros brazos, no debíamos permitir que la tragedia afectara nuestro matrimonio, sino que más bien nos acerquemos más. Nos mantuvimos fieles a esa convicción y tuvimos un poco de ayuda del papa Francisco”, dijo en otra parte del texto.

En el año 2007, Disney Channel estrenó la famosa serie Los Hechiceros de Waverly Place en la que se mostraba las aventuras de tres hermanos adolescentes unidos por la magia. Fue allí que se lanzó al estrellato a David Henrie, más conocido como Justin y que hacía de hermano de Alex (Selena Gómez) y de Max en la serie.

Si bien David fue educado como católico en su familia de orígenes italianos, gran parte de su vida se mantuvo al margen de la religión, hasta que el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui le ofreció participar en la película Little boy (Pequeño niño).

Cuando él leyó el guion, se metió en una cafetería y se puso a llorar. Después llamó a su agente y pidió formar parte de esta producción.

“Es el mejor guion que he leído nunca. Por favor, méteme en este proyecto”, le dijo Henrie en el año 2015.

Allí conoció a diversas personas, pero no tenía idea de que los que estaban detrás de Little boy eran cristianos.

Para Henrie, los productores e integrantes de la película “fueron fundamentales” para “llevarlo de vuelta a la fe”. “Yo siempre estaré agradecido a Little boy, porque este fue el film que salvó mi vida”, añadió. (E)