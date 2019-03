El cineasta lojano Víctor Bastidas iniciará proyecto cinéfilo en el país

El cineasta Víctor Bastidas, quien reside en Londres, visitó el país para un nuevo proyecto: quiere hacer una película ecuatoriana, para lo cual está en contacto con inversionistas y empresarios para conseguir equipo de trabajo.

Cumbia es el nombre que le pondrá a su producción. “La película está ligada con la mujer, el respeto a su esposa, el machismo que es muy permisivo, el folclore y sobre el ritmo musical cumbia”, afirma Bastidas, quien trabaja para marcas de cosméticos como Mac Cosmetics, con la maquillista Charlotte Tilbury, y otras.

El director prevé regresar al país en julio para iniciar el casting para su filme. La grabación del largometraje le tomaría de 2 a 3 meses y podría tener un presupuesto aproximado de un millón de dólares. “Quiero que los actores sean gente de aquí, alegres y chistosas”, agrega, y señala que le gustaría que su “amigo John Mattison viniera a grabar” con él.

Experiencia

El director de fotografía, que domina tres idiomas: mandarín, inglés y español, expresa que los últimos seis meses antes de terminar la universidad conoció a Mario Testino, fotógrafo peruano de moda, a quien considera su mentor, pues pasó seis años trabajando con él.

Su motivación fue la exposición de Testino en Shanghái. “Ahí vi a mi alrededor todos los cuadros, fotos y todo lo que había, me quedé loco de ver que era un nivel que yo ni siquiera me imaginaba llegar tan pronto, entonces vi una ventana hacia un mundo que no conocía”, dice. Además, considera que haber conocido a Testino fue un golpe de suerte. (I)