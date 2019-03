Jay-Z, Santana y Miley Cyrus entre los artistas que actuarán en el festival de Woodstock

Nueva York -

Jaz-Z y Chance the Rapper serán algunos de los protagonistas de un ecléctico festival de Woodstock, que este año cumple 50 años, según anunciaron los organizadores.

Algunas de los músicos que actuaron en el festival original de 1969 - considerado un momento clave de la historia de la cultura pop- también están en el programa de los conciertos que se llevarán a cabo entre el 16 y el 18 de agosto, como Santana, John Fogerty, Country Joe McDOnald y Canned Heat.

La edición 2019 del festival abarcará varios géneros, en un intento por atraer tanto a los fanáticos del Woodstock original, en el que íconos como Jimi Hendrix y Janis Joplin tocaron bajo la lluvia, como a los jóvenes.

Dead & Company, The Killers, Imagine Dragons y Robert Plant y The Sensational Space Shifters también se unen al elenco musical del espectáculo.

Michael Lant, uno de los creadores del show de 1969, prometió una "lista ecléctica" y le dijo a Rolling Stone que la idea de Woodstock 50 es que sea "multi-generacional".

En el programa habrá desde hip hop a country, con más de 80 artistas, entre ellos el rapero Common, la banda de rock The Black Keys, la cantante pop Janelle Monae o la trovadora de folk-rock Brandi Carlile.

El evento de tres días se llevará a cabo en Watkins Glen, Nueva York, y es diferente de uno previsto para el mismo fin de semana en el lugar original del concierto, distante a unos 185 kilómetros.

"Nos vemos en agosto! Actúo el viernes, así que tendré todo el fin de semana de fiesta!", tuiteó la estrella pop Miley Cyrus.

Fuck yeah @woodstockfest -- See ya in Aug! Performing on Friday , so I have all weekend to party!

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 19 de marzo de 2019