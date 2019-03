Muere Bernie Tormé, guitarrista de Ozzy Osbourne

Nueva York -

Bernie Tormé, un guitarrista de Ozzy Osbourne, murió un día antes de cumplir 67 años, informó su baterista.

Tormé falleció el domingo en un hospital en Londres, dijo el baterista Mik Gaffney dijo a The Associated Press ayer. Indifcó que el músico tenía neumonía en ambos pulmones y que pasó cuatro semanas con soporte vital.

Agregó que Tormé murió tranquilo, rodeado de su familia. Torme, quien era irlandés, habría cumplido 67 años el lunes.

"Qué triste día. Hemos perdido a otro gran músico. Bernie fue un alma amable con un corazón de oro. Lo extrañaremos profundamente. Mis sinceras condolencias a su familia, amigos y admiradores. Descansa en paz Bernie", tuiteó Osbourne el lunes.

What a sad day. We’ve lost another great musician. Bernie was a gentle soul with a heart of gold. He will be dearly missed. I send my sincere condolences to his family, friends and fans. Rest in Peace Bernie. pic.twitter.com/Nx1bCiYbkO

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 18 de marzo de 2019