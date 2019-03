La hija de Ricardo Arjona actúa en filme con Ben Affleck

Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, está afianzándose como actriz en el mercado estadounidense y actúa con Ben Affleck y Oscar Isaac en Triple frontera, película de acción que se estrenó en la plataforma Netflix.

Según la página web del diario argentino Clarín, Adria es la única mujer en un elenco casi totalmente masculino. “Se creó un ambiente en el que estos hombres eran casi mis hermanos cuando el director decía corte. Los quiero porque me ayudaron mucho y al mismo tiempo me retaron actoralmente. Me sentí muy protegida desde todos los ángulos, porque son gente buena y cálida”, dijo la joven de 26 años.

En esta historia de cinco ex marines que deciden robarle a un capo narco, ella hace de Yovanna, una empleada infiel que traiciona al zar de la droga.

“El papel de Yovanna es especial porque es una mujer independiente, fuerte e inteligente como muchas mujeres de nuestros países latinoamericanos”, agrega Adria.

Pero en este filme no es el único en el que participará Adria, ya que pronto se la verá en la serie Good Omens, de Amazon, y en Morbius, la nueva película de superhéroes de Marvel/Disney.

Adria nació en Puerto Rico y creció en México, está acostumbrada a los aviones y a los países lejanos “desde que tiene memoria” y que dormirse en Guatemala y despertarse en Argentina no le era extraño, porque su padre, el cantante Ricardo Arjona, la llevaba a sus giras, lo que le permitía “respirar arte, música y un estilo de vida bohemio”. (E)