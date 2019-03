La cantante Kesha encabezará festival LGBTQ en Utah, Estados Unidos

Nueva York -

Kesha quiere traer todo el brillo posible y lucir los colores más vivos del arcoíris cuando visite Utah en junio para encabezar el Festival LOVELOUD, el evento para jóvenes LGBTQ+ fundado por el vocalista de Imagine Dragons Dan Reynolds.

Si eres "escéptico o no entiendes a la comunidad LGBTQ", Kesha te invita a asistir para ayudar a cambiar tu percepción.

"Por favor vengan y díganme si no la pasan mejor que nunca en este espectáculo porque será una gran celebración del amor. Creo que será bastante innegable estar sentado en un estadio lleno de amor y no sentir lo hermoso que es ese sentimiento", dijo la cantante en una entrevista reciente.

Entre los artistas que actuarán en el evento previsto para el 29 de junio en el estadio USANA en West Valley City están Martin Garrix, Tegan & Sara, Laura Jane Grace, Daya, K. Flay, Grouplove, PVRIS y Reynolds, quien es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

Reynolds, quien por años ha sido un aliado de la comunidad, lanzó LOVELOUD como un lugar seguro para que jóvenes LGBTQ+ se sientan queridos y aceptados y para tener un diálogo abierto el sobre suicidio entre adolescentes de la comunidad LGBTQ+.

El año pasado el festival incluyó al director ejecutivo de Apple Tim Cook y recaudó un millón de dólares para organizaciones como The Trevor Project, GLAAD y Human Rights Campaign. Este año se ha fijado la misma meta.

"Tener un festival que esencialmente es un festival por los derechos de los gay y que personas de la comunidad de fe venga y gente del terreno político... simplemente muestra que las comunidades y personas que la sociedad piensa que están en lugares muy distintos de la página pueden unirse", dijo Reynolds. "Fueron personas de la extrema izquierda, la extrema derecha, religiosos y no religiosos que vinieron a la mesa y dijeron, '¿qué podemos hacer para resolver este problema?'".

En su documental de HBO Believer, del 2018, Reynolds les mostró a líderes de la iglesia mormona que la oposición a relaciones entre personas del mismo sexo afecta la autoestima de niños gay, lesbianas y transgénero. Reynolds, de 31 años, dijo que la meta del festival es "desestigmatizar lo que significa ser LGBTQ especialmente en estas comunidades ortodoxas".

"Creo que con cada año que pasa, sentimos que estamos haciendo avances; el solo hacer de esto una conversación en tantos hogares hace que no tenga que ser una conversación. Esa es la meta obviamente, que los chicos no tengan que salir del clóset, que no sientan esta cosa enorme y aterradora frente a ellos", agregó.

Kesha, de 32 años, dijo que mientras crecía en Nashville, Tennessee, pasó "momentos difíciles con la religión y lo que ésta significaba junto a los derechos LGBTQ". (I)

"Pienso que puede ser confuso", dijo Kesha. "Sólo quiero que la gente sepa que cualquiera que sea el lado de la conversación en el que estén intenten abordarlo de manera delicada porque hay personas que necesitan sentirse escuchadas y seguras y bien. Esa es una parte muy importante de por qué quiero hacer este festival. Todo el mundo merece ser quien es, y estar orgulloso de quien es".

Los boletos para LOVELOUD, en su tercera edición, salen a la venta el viernes.