Susana Reyes: El mayor logro de mi vida es haber construido un arte que topa el corazón humano

Quito -

Susana Reyes vio la luz el primer día de marzo de 1958, en la calle De Los Milagros, entre los barrios Loma Grande, San Marcos y el Barrio Obrero. Creció en la lavandería, en medio de 60 mujeres lavanderas. No es extraño que su primera obra se llame Lavanderas.

—“Ahí fue mi crianza, en medio de quebradas y sixes” —dice Susana con dulzura—, “en un hogar de padres trabajadores, a ritmo de agua de panela y esperanza”.

El nombre de la calle donde nació ha marcado su vida, porque las subidas y bajadas; las adversidades y las plenitudes, todo finalmente, ha sido un milagro en su vida, cuenta Reyes, quien anunció la gala dancística internacional, gratuita, por el 45 aniversario y homenaje en su honor que se realiza hoy y mañana en el Teatro Nacional de la CCE, a las 19:00.

La Casa de la danza, fundada por Susana Reyes en 1991, organiza este encuentro.

La celebración por los 45 años de trayectoria artística no marca el final en la vida de Susana Reyes. Dice que es solo un ciclo de su vida, pero que tiene muchos sueños que le gustaría cumplir como consolidar la primera Escuela latinoamericana de formación de promotoras de la autoestima a través del movimiento y el saber ancestral, crear la Central Latinoamericana de Butoh, complementar el Museo del danzante y volver a trabajar con niños.

“El mayor logro de mi vida es haber construido un arte que topa el corazón humano, que dialoga alma a alma, ese es, para mí, el mayor logro”, manifiesta la bailarina.

En su discurso, Reyes dice: “Arribar a este aniversario me ha significado mirarme y reconocer que mi vida en la danza ha sido como un torrente que no se ha detenido en escarbar la tierra, como el incesante vuelo del pájaro he buscado un arte libre y liberador. Después de 45 años, de los cuales 35 los he caminado junto al inefable amor, la solidaridad y la música de Moti Deren, me miro y reconozco mi vida en la danza”.

La primera noche actuarán Los danzantes de sol, Danza ancestral de Cotopaxi, Compañía de danza de la Universidad Azuay, Grupo Saraymanda, Danza Ensamble, Ballet Integrado del Ecuador, ThAMÉ Butoh de Guayaquil y el Ballet Nacional del Ecuador y grupos internacionales como Ballet Nacional de Cuba, Danza sufí de Turquía y la Danza aérea con Aero Teatro de Colombia.

Se presentarán actividades paralelas como talleres dirigidos a los artística y la comunidad en general, una muestra fotográfica que recoge parte de la vida artística de susana Reyes, en el hall del Teatro Nacional y una función especial en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico.

Susana Reyes y su esposo, el maestro Moti Deren, cerrarán la gala con una de las más bellas y sublimes obras: Aleluya en Butoh, como un homenaje a la mujer. (I)