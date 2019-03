Ecuatoriano Lion pasa a la siguiente fase de La Voz España

El cantante ecuatoriano Lion realizó hoy su presentación en La Voz España. Esta vez su show se desarrolló en la fase batalla final. Interpretó Havana, de Camila Cabello, junto con su compañero Mel Seme, ambos del equipo de Luis Fonsi.

Según la metodología, del programa, Fonsi tuvo que elegir a uno de los dos, el puertorriqueño se inclinó por el ecuatoriano.

Fue un performance impecable, según los coaches, además de Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López, Antonio Orozco y los asesores de cada uno de los cantantes, David Bustamante, Antonio José, Miriam Rodríguez y Karol G, respectivamente. Al finalizar la presentación se pusieron de pie y aplaudieron.

"Me transportaron a mi tierra que tanto extraño, me transportaron al Caribe, una playa, a La Habana, al malecón de La Habana (...). ¡Que viva la música! Yo estoy feliz, de verdad que ustedes son dos musicazos se lo he dicho mil veces, les nace tan natural hacer cosas con sabor, con honestidad, con respeto, con mucho respeto, con mucho tacto y nos pusieron a gozar, a bailar, yo me transporté, muchas gracias, de verdad que fue un momentazo", dijo el intérprete de Despacito.

Mientras Fonsi y Bustamente decidían con cual de los dos se quedaban, los coaches y los asesores destacaban la actuación de Lion y Mel.

"Es que lo único que habéis hecho mal, pero mal, mal, mal, es hacerlo todo bien, todo bien, absolutamente bien", dijo López alabando el show.

"Estoy de acuerdo con Pablo, primero que nada las voces, luego la música, el arreglo y luego Ecuador y Barcelona, que combinación tan jugosa", afirmó Rubio.

"Es Ecuador y Cuba. También es Ecuador, Cuba y Barcelona", señaló Fonsi.

Después de varios segundos, Fonsi anunció al que continuaba en el programa. "La voz que va a continuar para las galas en vivo, va ser la voz de Lion", dijo.

Tras el veredicto del puertorriqueño, Lion, con la expresión de alegría y tristeza, se dirigió hacia su compañero para darle un abrazo.

¡Ay mi niño! ¿Todo bien, todo correcto? le preguntó la presentadora. "Estoy contento, pero es que Mel para mí. O sea yo soy muy peque, él es una hazaña, es mayor que yo y para mí es como un maestro", respondió Lion, muy emocionado.

"Tú eres un maestro brother y esto no es la última vez, esta no será la última vez, no te preocupes. Estoy supercontento que vas a continuar en este viaje, será una plataforma increíble para ti porque tú vas a continuar aquí", dijo Mel. (E)