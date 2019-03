Artistas nacionales crean red de apoyo en EE.UU.

“Es cuestión de reto, aquí no es nada fácil (...) eso del sueño americano no existe, esto es más difícil de lo que cualquiera puede imaginarse”, dijo Kiki Pérez, expresentadora de En corto de Teleamazonas, antes del encuentro de artistas ecuatorianos que se realizó en Miami, Estados Unidos, y que se transmitió por redes sociales, el domingo.

El evento, que se denominó Mega Chat live y nació de un grupo de WhatsApp de ecuatorianos que residen en EE.UU., contó con más de 30 profesionales del espectáculo, música, cultura, comunicadores, escritores y fotógrafos.

Galo Arellano, uno de los asistentes, comentó que la finalidad es unirse para crear una red de apoyo, dar información y abrir puertas. El presentador reflexionó que si hay más de 30 talentos con una gran trayectoria en Ecuador que se han ido a Estados Unidos “es porque algo sucede en la industria del entretenimiento, radio y música”. “Muchos de ellos han salido porque no les pagan bien, porque ya no hay oportunidades o porque han coincidido que no hay libertad de prensa (...) y muchos están saliendo adelante”, expresó el creador del programa Ecuatorianos en el mundo de Ecuavisa Internacional y corresponsal de la cadena de televisión Univisión.

Cada domingo estaremos en un diferente lugar, y el objetivo es que en redes sociales también podamos dar consejos a potenciales migrantes que quieran venir de Ecuador. Galo Arellano, comunicador

Pérez, nacida en Cuba, y quien dijo sentirse “ecuatoriana hasta los huesos” porque vivió en Ecuador más de 20 años, tiene dos años y medio en EE.UU. Fue para “aprovechar la oportunidad que se estaba terminando la opción de apoyo para cubanos en los Estados Unidos”, y también por empezar “un nuevo rumbo”; se ha dedicado a estudiar y ha sacado un par de licenciaturas. “(Para ingresar a la industria de televisión) aquí es muy complicado hay muchísima competencia (...), las ventanas no se abren así de fácil, es difícil. Como muchos también lo he intentado, se me abrieron un par de puertas, pero no he tenido muy buenas experiencias, no quisiera dar detalle del por qué (...). Cuando se está solo, no se tiene familia, ni amigos y se llega a experimentar no es fácil”.

La reunión, que fue en la casa del músico ecuatoriano Ricardo Perotti, estuvo marcada por la alegría de la unidad, pero también de nostalgia por los recuerdos de lugares y comidas típicas del Ecuador.

“Nos pareció una linda idea juntarnos y empezar a transmitir a todo el mundo que estamos aquí, que la mayoría nos hemos conocido aquí, siempre es bueno juntarnos, y nos pareció bueno mandar una señal de humo para decirles: aquí estamos para que logremos poner esa huella”, explicó Perotti.

Juan Sebastián López (Juancho), quien se dio a conocer por el reality televisivo Gran Hermano del Pacífico, y luego como presentador de televisión, dijo que para él no ha sido nada fácil, “pero siempre con la frente en alto ha seguido adelante para buscar sus objetivos y sueños”: uno de ellos fue aprender inglés. Él lleva tres años en el país norteamericano.

Gilbert Peralta, oriundo de Manabí y quien fue criado en Milagro, también compartió su historia. Lleva 10 años en Estados Unidos, es actor y está grabando el papel de estilista de la nueva versión de la telenovela Betty, la fea de Telemundo, Betty en Nueva York, también estuvo en Nickelodeon.

Durante el encuentro las celebridades disfrutaron de melodías interpretadas por artistas como Fernando Pacheco, los hermanos Danilo y José Daniel Parra y Mirella Cesa. (E)