Futbolista Ribery molesto en Twitter tras polémica por comer filete con oro

Berlín -

Mensajes de gran enfado aparecieron este sábado en la cuenta oficial de Twitter del futbolista francés Franck Ribery, en respuesta a una polémica por un video en el que se veía degustando un filete cubierto con láminas de oro.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother -------- #SaltBae #fr7-- #ELHAMDOULILLAH----♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq

— Franck Ribéry (@FranckRibery) 3 de enero de 2019