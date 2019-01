‘We Want Plates’ busca volver a lo más tradicional

En su afán de innovación y de acercamiento a nuevos públicos muchos restaurantes en el mundo le han apostado a la diversidad en sus platillos. Tal ha sido el riesgo que han corrido que en sus presentaciones han decidido incluir elementos que algunos comensales han calificado como extravagantes.

De esta inconformidad nació We Want Plates (Queremos platos), una iniciativa digital que impulsa a que se vuelvan a servir en platos convencionales la comida en restaurantes y no en recipientes extravagantes. La propuesta tomó mayor notoriedad a raíz de que el community manager de la Guía Michelin de Reino Unido recibiera un postre servido en una chancleta, en el establecimiento del cocinero Peter Maria Schnurr. Falco ostenta dos estrellas Michelin en Leipzig (Alemania).

“Basta ya” fue el comentario que difundió en Twitter el community manager sobre este postre. La cuenta We Want Plates, que suma 153.000 seguidores en esa red social, respondió al estupefacto administrador con decenas de fotos de platos servidos en toda clase de zapatos en restaurantes de medio mundo. Desde 2015 este grupo lidera una cruzada global contra el servicio de comida en trozos de madera y pizarras o bebidas en botes de mermelada.

Según un reporte de El País de España, después de unos años de creatividad algo difusa, por fin cocineros, ceramistas y profesores de emplatado coinciden en los excesos y el efectismo de la puesta en escena, y apuntan a la recuperación de platos más utilitarios fabricados con materiales más duraderos y sostenibles.

El origen

El primero en instaurar esta tendencia fue el cocinero francés Paul Bocuse, impulsor en los años 70 de la Nouvelle Cuisine. Este movimiento, fundamentado en reducir los tiempos de cocción y acudir a los mercados regionales, desterró la rigidez de las vajillas, que sustituyó por emplatados más creativos y platos con diferentes formas.

La comida se salió definitivamente de los platos con Ferran Adrià. En elBulli, en los años 90, el cocinero catalán Juli Soler y compañía comenzaron a redefinir los compases de la cocina y la sala con un lenguaje propio con el uso de vasos, cucharas de porcelana para los aperitivos, platos geométricos o cocteles en probetas de laboratorio, apunta El País. (I)