Superman está encantado con la película de Aquaman

El éxito de Aquaman acumula en taquilla ya más de 860 millones de dólares en todo el mundo, ha dado una auténtica alegría al universo de Warner y DC Comics. Algo que también ha querido celebrar su actual Superman, Henry Cavill. El actor que interpreta al imponente Hombre de Acero ha querido felicitar a Jason Momoa por los datos de Aquaman y lo ha hecho emulando al superhéroe marino, con "tridente" en mano y sumergiéndose en el agua.

El actor de El hombre de acero y Liga de la Justicia ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece sosteniendo un tenedor y con el cuerpo metido en el agua. La imagen está hecha de noche, lo que no permite ver si está en un recinto público o privado.

"Comunicándome con el hombre del momento, el de los grandes abrazos, las sonoras carcajadas y de grandes pintas de cerveza Guinnes, mi hombre, Jason Momoa. ¿Cómo lo habré hecho? Ahora en serio, he tenido por fin la oportunidad de ver Aquaman, aquí, en Hungría. Jason [Momoa], James [Wan] y todos los que han participado en la película, es un éxito rotundo (pasado por agua). Si aún no la has visto, no te la pierdas. Jason, te quiero, hombre, lo has bordado", escribe el actor junto con la imagen.

Sin duda, una muestra más del buen ambiente y el compañerismo que hay entre los actores que interpretan a los superhéroes del universo de DC Comics. Con sus más de 860 millones, Aquaman ha superado con creces los datos de la fallida Liga de la Justicia (657.000.000 de dólares) y acaba de adelantar a Wonder Woman, que logró 821.800.000 de dólares en taquilla. (E)