Ariana Grande rechaza título de Dama del Imperio Británico

En mayo próximo se cumplirán dos años del atentado terrorista en la ciudad de Mánchester (Reino Unido) en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El incidente, en el que murieron 22 personas, es un golpe que Grande aún no ha superado.

Y por dicha razón la intérprete de Thank U Next, ha rechazado el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE) que la reina Isabel II pretendía entregarle por sus iniciativas solidarias luego de la tragedia.

Una fuente cercana a la cantante de 25 años indicó al periódico británico The Sun "que al igual que muchos de los familiares de las víctimas aún está de duelo, y que teme que algunos de los afectados interpreten (el título) como insensible". En la misma publicación agregó que "el Comité (de Honor) le escribió pero ella dijo educadamente que no".

Otra persona citada por el medio explicó también que la artista no declinó la distinción y explicó que no era el momento adecuado para aceptarlo.

En el 2017, un individuo se hizo estallar a la salida del concierto de la intérprete en el Manchester Arena como parte de su gira Dangerous Woman Tour.

Dos semanas después, Grande reunió a estrellas como Miley Cyrus, Katty Perry, Robbie Williams, Coldplay y Liam Gallagher en el concierto benéfico One Love Manchester al que acudieron 50.000 personas y se recaudaron más de tres millones para la fundación de ayuda a las víctimas y familiares del atentado. Grande también donó todo el dinero recaudado con las canciones Somewhere Over the rainbow y One Last Time.

El título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico es parte de un grupo de condecoraciones que la monarca otorga anualmente para reconocer un logro o contribución a la comunidad en cualquier área. (I)