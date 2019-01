Actor cómico Bob Einstein fallece a los 76 años

Los Ángeles -

Bob Einstein, el veterano comediante conocido por The Smothers Brothers Comedy Hour, Curb Your Enthusiasm y el acróbata de parodia Super Dave Osborne, ha muerto a los 76 años.

Su hermano menor, el cineasta y actor Albert Brooks, tuiteó el miércoles en su cuenta verificada de Twitter que Einstein "será extrañado por siempre".

“Q.E.P.D mi querido hermano Bob Einstein, un gran hermano, padre y esposo. Un hombre brillantemente gracioso”, tuiteó Brooks, de 71 años.

Einstein iba a participar en la décima temporada de Curb Your Enthusiasm, pero su salud le impidió filmar, dijo la cadena HBO.

En la comedia Einstein interpretaba al molesto Marty Funkhouser, quien era compañero del igualmente difícil personaje de Larry David. En un comunicado David dijo que nunca había visto a un actor disfrutar un papel más que Einstein interpretando a Marty.

“Fue una experiencia increíble e inolvidable conocerlo y trabajar con él. No había nadie como él como nos lo demostró una y otra vez”, dijo David el miércoles. "Todos estamos en shock".

Einstein creó e interpretó a Super Dave, un acróbata que era mucho más ambicioso que ágil y usaba un llamativo traje blanco. Super Dave aparecía en especiales de comedia y series, el más reciente fue “Super Dave's Spike Tacular" en 2009.

“Este personaje me permite hacer lo que quiera, en cuanto a comedia, y salirme con la mía”, dijo el comediante a The Associated Press en 1995 cuando actuaba en la serie "Super Dave's Las Vegas Spectacular".

Einstein recordó los orígenes de Super Dave en un programa de variedades de 1970.

“Me surgió la idea de un valiente que queda de cabeza en un auto de metal a 90 millas por hora y eso nunca se ha hecho antes”, dijo Einstein en ese entonces. “Entro en este auto de metal, llevo el cinturón, se aleja y ¡es una montaña rusa en un (parque de diversiones) Magic Mountain, con niños, monjas y todo lo demás!”.

“Yo me desmayo mientras todos los demás se están divirtiendo”, dijo.

Con el tiempo Super Dave incluso llegó a comerciales de ropa y zapatos deportivos. Einstein dijo que nunca se cansó de su alter ego.

Nació en 1942 en Los Angeles, hijo de la actriz Thelma Leeds y el comediante y actor Harry Einstein, también conocido como Harry Parke. Se volvió famoso en la radio como el personaje Nick Parkyakarkus, el cual llegó a interpretar en la gran pantalla.

Además de Albert Brooks (su nombre artístico), Bob Einstein era hermano de Clifford Einstein.

Bob Einstein ganó un Emmy por escribir la serie de la década de 1960 The Smothers Brothers Comedy Hour, en la que también actuaba junto a Tom y Dick Smothers, y un segundo Emmy en 1976 por la serie de variedad de Dick Van Dyke Van Dyke and Company.

El comediante David Steinberg recordó en Twitter que él y Einstein comenzaron juntos en el programa de Smothers.

“¡Qué mente! Qué gran amigo, siempre fue brillantemente gracioso”, publicó Steinberg. (E)