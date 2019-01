Netflix: Estrenos en enero de 2019

En el primer mes del año, la plataforma Netflix llega con una abundante programación. Aquí algunas de las películas, series y documentales que se estrenan en los próximos días.

Además son muy esperadas para el resto del 2019 las nuevas temporadas de algunas producciones exitosas, aunque la mayoría aún no tiene fecha de estreno oficial. Entre estas se encuentran La casa de papel, Dark, La casa de las flores y Elite.

Películas

4 de enero

Lionheart

Tras la enfermedad de su padre, Adaeze se propone dirigir el negocio familiar junto con un tío y demostrar su valía en un mundo dominado por los hombres.

9 de enero

GODZILLA: El devorador de planetas

La alianza terrestre es cada vez más frágil, y Haruo considera pactar con el culto exif. El dilema es claro: la cura podría ser peor que la enfermedad.

11 de enero

La última carcajada

El exrepresentante Al Hart se reencuentra con su primer cliente, Buddy Green, un cómico que dejó el ambiente del espectáculo hace cincuenta años, y lo convence de escaparse del hogar de ancianos para hacer una gira de costa a costa

14 de enero

- El quinteto de la muerte

- Mulan

15 de enero

- Zootopia

- High School Music

- Vengador: La isla de la muerte

Antes era policía. Ahora solo quiere vengar el asesinato de su familia, y el camino es uno: infiltrarse en la isla donde se pudren los condenados a muerte.

- Sebastian Maniscalco: Stay Hungry

- La verdad oculta

18 de enero

- Girl

- IO

- Trolls: ¡No pierdas el ritmo! (Temporada 5)

21 de enero

- Duelo de Titanes

25 de enero

- Polar

Un asesino ya retirado se convierte en objetivo de un ejército de matones despiadados, más jóvenes que él, de los que tendrá que defenderse. Adaptación de la novela gráfica "Polar: Came From the Cold" de Victor Santos.

28 de enero

- El quinto poder:

Series

10 de enero

- Cuando los héroes vuelan (Temporada 1)

11 de enero

- Sex Education: Por tener una madre terapeuta, Otis siempre tiene una respuesta cuando de sexo se trata. Así que su rebelde amiga Maeve le propone abrir una clínica de terapia sexual.

- Serie: Amigos de la universidad (Temporada 2)

- Titanes (Temporada 1)

17 de enero

- Crímenes Americanos: El asesinato de Gianni Versace

Un nuevo capítulo de la serie de antología que dramatizada casos icónicos de EE.UU., esta vez, protagonizado por Penélope Cruz.

18 de enero

- Carmen Sandiego

Serie animada protagonizada por una Robin Hood moderna que recorre el mundo con la misión de robarles a villanos y ayudar a sus víctimas.

- Grace and Frankie (Temporada 5)

- Star Trek: Discovery (Temporada 2)

Debido a unos misteriosos eventos ocurridos en la galaxia, la Discovery inicia una nueva misión con un comandante interino: Christopher Pike, de la nave Enterprise.

25 de enero

- Club de Cuervos: Temporada 4

¿Podrán los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo llegar a la final? Vuelve la serie que convierte en sátira una de las mayores pasiones del mundo, el fútbol.

- Kingfom

- Unbreakable Kimmy Schmidt

- Black Earth Rising

Documentales

15 de enero

Sebastian Maniscalco: Quédate con hambre

Una burla de las cosas fastidiosas de la vida con su peculiar estilo en este especial de comedia.

18 de enero

Fyre

Fyre fue promocionado como un festival de música lujoso en una isla privada de las Bahamas con supermodelos en bikini, actuaciones musicales de primer nivel y servicios pijos. Los invitados llegar para descubrir que la realidad estaba muy lejos de esas promesas.

24 de enero

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy

Documental que revela una serie de entrevistas al asesino serial Ted Bundy, quien cometió crímenes sexuales a más de 30 mujeres durante la década del setenta (E)