Virginia Limongi: Ni yo sé lo que me dejó fuera

Recibió el nuevo año en la isla Boracay, en Tailandia, país donde compitió por la corona del Miss Universo, título que se llevó la filipina Catriona Gray. Rodeada de su familia más cercana, que viajó para acompañarla en la gala de belleza universal, Virginia Limongi, actual Miss Ecuador, conversó con EL UNIVERSO sobre su participación en el reinado y sus planes cuando arribe al país el próximo viernes.

Expertos y exreinas hablaron de su desempeño y algunos se atribuían haber trabajado con usted. ¿Quiénes la prepararon para el torneo?

Sinceramente yo siempre he dicho que fue un trabajo de años, porque no es como te ves físicamente, aunque eso sí cuenta, pero es una competencia mental y emocional. Estás compitiendo con las mujeres más bellas de todos los países y eso realmente varía del punto de quien la observa. Recordemos que el panel de jueces siempre es variado y uno nunca sabe qué tipo de belleza ellos quieren. Yo me preparé con filipinos, yo viajé en el mes de agosto para Filipinas y regresé una semana antes de la competencia, ellos me dieron preparación en preguntas y respuestas, a nivel físico, maquillaje, peinados, ropa y mis vestidos finales.

Vimos su aparición en el concurso y en medios extranjeros, ¿por qué cree que el desenlace fue otro?

Yo no tengo una respuesta a esa pregunta porque ni yo sé qué fue lo que me dejó fuera. Lo que sí sé, primero, es que los resultados que andan rondando en redes son mentira porque así no se hicieron las votaciones. Segundo, que aquello del hotel, que fue tomado fuera de contexto, fue modificado para rating, para dañar mi imagen, para hacer creer a las personas que es por ello que me dejaron fuera. Es mentira.

Hubo sitios especializados que la mostraban ya como ganadora. ¿Se imaginó con la corona ese día?

Obvio que sí. Yo creo que eso es algo que toda chica tiene que mentalizarse, porque lo que tú te mentalizas es lo que viene hacia tu vida (...). Al final son los recuerdos que tú te llevas, los concursos son así de inesperados, siempre tienen sorpresas.

¿Qué actividades hará a su regreso a Ecuador?

La primera actividad que estoy cuadrando es un meet & greet con mis seguidores. Quiero que ellos tengan esa oportunidad de conocerme un poco más a fondo. Siempre quise que la gente no me viera como una mujer inalcanzable, como una reina lejana, quiero que ellos vean en mí un ejemplo a seguir.

Después del Miss Universo, ¿ha recibido propuestas laborales en el exterior?

De hecho recibí una propuesta al segundo día de haber terminado el evento y estoy todavía esperando la confirmación para ver si se realiza o no. Obviamente yo quiero terminar mi año como Miss Ecuador, terminar con mis proyectos. Para mí no se terminó cuando se terminó el Miss Universo.

Después de entregar la corona, ¿se acabaron los reinados para Virginia?

Sí, definitivamente, es mi último reinado. Yo dije que este era mi graduación. Creo que fue suficiente para mí, creo que ya estoy preparada para el siguiente nivel, quiero terminar mi carrera, obtener mi título, o ponerme mi local o seguir viajando. Realmente no quiero llegar a pensar en el momento en el que me toque entregar la corona. He bromeado con mi directora (María del Carmen de Aguayo) que me ponga en reelección, que yo sea la primera en reelección.

Al final de cuentas se escuchó Ecuador, llegamos a periódicos de Tailandia, salimos varias veces en TV y yo creo que eso crea un impacto en las personas; mucha gente ahora me escribe para decirme que se sienten orgullosos de mí y eso es lo que más me importa”.

Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018

(E)