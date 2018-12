Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, 'Roma' y 'Becoming', los favoritos de Barack Obama este 2018

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, no ha perdido su contacto con el público. Su constante y fuerte presencia en redes sociales lo convierte en un personaje mucho más cercano y como parte de sus tradiciones para cerrar el año, Obama ha compartido en su cuenta de Instagram, un listado con sus canciones, libros (en el que obviamente incluye el recientemente presentado texto Becoming de su esposa Michelle) y películas que han marcado su año 2018.

“A medida que el 2018 llega a su fin, sigo con una de mis tradiciones favoritas y comparto mis listas de fin de año. Me da un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el año a través de los libros, las películas y la música que me parecen más estimulantes, inspiradores o simplemente amados”, posteó en sus redes sociales.

De entre 23 temas musicales, la lista de canciones la lidera Apes**t de The Carters, dúo conformado por la pareja de cantantes Beyoncé y Jay-Z, e incluye títulos como Bad Bad Bad News, de Leon Bridges; Every Time I Hear That Song, de Brandi Carlile; Historia de un amor, de Tonina junto a Javier Limón y Tali Rubinstein.

En este listado también figura la rapera estadounidense Cardi B con la canción I like It, que cuenta con la colaboración de los artistas latinoamericanos J Balvin y Bad Bunny.

En los filmes favoritos escogió 15. La primera es Annihilation, seguido por Black Panther, BlacKkKlansman, Blindspotting, Burning, The Death of Stalin, Eighth Grade, If Beale Street Could Talk, Minding the Gap, entre otras. También incluyó una latina, Roma, dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

En su listado de libros favoritos hay dos. El primero de un recordatorio de los libros que leyó este año, pero que aparecieron en listas anteriores, 18 en total, entre ellos, Becoming, de su esposa Michell Obama (obviamente mi favorito) dice entre paréntesis.

En tanto que en el segundo agregó sus otros once libros favoritos del 2018. Inicia con American Prison de Shane Bauer, le sigue Arthur Ashe: A Life de Raymond Arsenault. También incluye a Asymmetry de Lisa Halliday y Feel Free de Zadie Smith. (E)