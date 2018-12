Una cena vegana para empezar un 2019 saludable

Ya sea por salud o por un profundo respeto hacia los animales, hay quienes han optado por el veganismo, a veces llamado vegetarianismo estricto, que no es más que el rechazo al uso y consumo de todos los productos (incluyendo leche, huevos, miel y otros alimentos que los contengan) y servicios de origen animal.

Y es justamente en estas fechas en las que las invitaciones a cenar abundan. Y regularmente lo que se sirve en estas comidas son carnes de cualquier tipo acompañadas de alguna que otra ensalada.

Si usted es de esas personas que les gusta recibir en su casa a familiares o amigos para comer, y resulta que estos son veganos y no sabe qué prepararles, aquí se presentan varias opciones para que se luzca en Nochevieja y de paso haga sentir bien a sus invitados.

Menú vegano

Como entrada puede servir una ensalada de aguacate y mango. También otra opción fácil sería una tempura de verduras o una berenjena con miel de caña.

Como plato fuerte se presentan unas gambas (camarones) veganas al ajillo. Es una mezcla de algas a la que se le puede agregar unos cuantos ajíes, además de ajos, para dar un toque picante.

El seitán con puré de papas también se puede incluir en el menú. Cuidado con invitar a un celiaco (una condición del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado) a probarlo. Si se da el caso de que no se pueda tomar gluten, mejor haga esta receta con tempeh, que es un producto procedente de la fermentación de la soja.

Menú crudivegano

Una ensalada templada de alubias, calabaza y germinados de guisante en este menú es lo ideal. Para hacerla necesitará un espiralizador para cortar la calabaza en forma de espagueti, básico en la comida crudivegana.

El hummus es un clásico pero hay quien no se cansa. Puede preparar el tradicional de garbanzos o hacer alguna variación: de zanahoria, de lentejas, de alubias con remolacha e incluso ¡de chocolate!

Un plato fuerte puede ser un sushi crudivegano de coliflor, si es que no se desea comer tanto arroz en Nochevieja.

Receta

Paella vegetariana

Ingredientes

300 g de arroz bomba, 800 ml de caldo de verduras, 200 g de champiñones, 6 corazones de alcachofa en conserva, 100 g de judía verde redonda, 3 tomates rallados (o triturado de lata), concentrado de tomate, ½ pimiento rojo, ½pimiento verde, ½ cebolla, 1 diente de ajo, 1 pizca de azafrán y ½c.c. de pimentón dulce.

Preparación

Ponga a calentar el caldo. Incorpore el caldo ya caliente para no cortar la cocción del arroz.Corte la cebolla y los pimientos en cuadraditos, pique el ajo, limpie los champiñones y la judía verde. A la judía verde, córtele las puntas y luego en trozos de unos 2-3 cm. Los champiñones van enteros.

Escurra los corazones de alcachofa (escurridos si están en conserva).Ponga a calentar la paella en la hornilla más grande. Una vez caliente, añada un poco de aceite de oliva y sofría la cebolla. Cuando coja color, añada el resto de las verduras (excepto los corazones de alcachofa) y el ajo picado.

Deje sofreír la verdura durante unos 5 minutos.Añada el tomate y cuando haya perdido el agua, agregue el arroz y rehogue (freír ligeramente).Añada el caldo caliente, los corazones de alcachofa, el concentrado de tomate, el azafrán y el pimentón dulce.

Remueva y deje cocer unos 20 minutos o hasta que ya no quede caldo.Durante la cocción no debería remover el arroz. Para controlarlo es necesario agitar la paella un par de veces durante la cocción, llevar el arroz de los lados hacia el centro.Cuando ya no quede caldo y el arroz esté en su punto, apague el fuego y sirva. (I)