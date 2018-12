Kevin Spacey reaparece en redes como Frank Underwood para defenderse de acusación de delito sexual

El actor Kevin Spacey ha sido acusado en relación con una denuncia de que abusó sexualmente de un adolescente de 18 años en un bar en Massachusetts hace más de dos años, dijo el lunes el fiscal de distrito local.

Este lunes 24, Spacey publicó un video en Twitter donde sarcásticamente, protagoniza a Frank Underwood, su personaje de House of Cards. En el clip de tres minutos, titulado "Let Me Be Frank" (Déjenme ser franco, un juego de palabras con el nombre del personaje de House of Cards), Spacey habla con el mismo acento de su personaje de Netflix y al igual que él se dirige directamente al espectador.

"No hay duda de que no voy a pagar el precio por cosas que no he hecho. Ustedes no creerían lo peor sin evidencia, ¿o sí?", pregunta.

"Ustedes no se apresurarían a sacar conclusiones sin conocer los hechos", afirmó en su primera aparición pública desde que surgió la primera acusación de abuso sexual en su contra en noviembre de 2017.

"Claro está que algunos lo creyeron todo. Ellos solo están esperando con ansia escucharme confesarlo todo", agregó.

"Ellos van a decir que soy irrespetuoso, no jugando según las reglas. Como si yo alguna vez hubiera jugado por las reglas de los demás. Nunca lo hice. Y a ustedes les encantaba", señaló.

Según documentos judiciales y una declaración emitida por el fiscal de Distrito de Cape and Islands, Michael O'Keefe, Spacey será procesado por el Tribunal de Distrito de Nantucket el 7 de enero por un cargo de asalto sexual y agresión a una persona que tiene al menos 14 años de edad.

La acusación se produce tras una denuncia en noviembre de 2017 por la periodista de televisión de Boston Heather Unruh de que su hijo de 18 años fue agredido sexualmente por Spacey en un encuentro nocturno en el restaurante y bar Club Car en Nantucket el 7 de julio de 2016.

En una conferencia de prensa en la que ella hizo las acusaciones respecto a Spacey, Unruh sostuvo que su hijo le dijo falsamente al actor que tenía edad suficiente para beber cuando se lo encontró en el bar. La edad legal para tomar bebidas alcohólicas en Massachusetts es 21 años.

"Kevin Spacey le compró bebida tras bebida tras bebida, y cuando mi hijo estaba borracho, Spacey hizo su movida y lo agredió sexualmente", dijo Unruh en la rueda de prensa de 2017.

"Él no reportó el delito en ese momento, y eso fue en gran parte debido a la vergüenza y al miedo", agregó Unruh, quien contó que su hijo hizo la denuncia del hecho a la policía en Nantucket, una isla turística en la costa sur de Massachusetts, poco antes de su conferencia de prensa. (I)