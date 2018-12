Una vida más saludable con Francesca Cipriani

La Miss Ecuador del 2015, Francesca Cipriani, está a punto de culminar su certificación como Health Coach y actualmente está trabajando con la marca deportiva TSX con una campaña sobre cómo se pueden prevenir ciertos tipos de enfermedades gracias a los cambios de hábitos.

“En el momento en que tu incrementas la actividad física día a día, mejoras tu alimentación, cómo te encuentres con tu familia, en todas las áreas de tu vida, las personas pueden tener una vida de calidad, que es lo que uno busca”, afirma la exreina de belleza.

“Vi los cambios en mí misma, estuve viviendo fuera del país unos meses y fue el tiempo que me desconecté absolutamente de todo, escogí hacer una certificación intensiva en Health Coach, como un proyecto personal. Me cuestioné todo lo que he hecho, cómo quiero vivir mi vida, etc. y este programa me ayudó muchísimo a mí en tener el balance en todos los aspectos de mi vida, entonces realmente quiero replicarlo en las demás personas”, asegura Cipriani.

Manifiesta que ahora sube en sus “redes sociales, mi comida, frases, pensamientos positivos, y la gente se siente identificada, porque lo ve como algo tan real, que a cualquiera le puede pasar, sé que todo el mundo tiene acceso a internet y puede buscar recetas, pero yo creo que necesitamos un empujoncito para que lo conviertas un hábito”.

“La verdad es que la gente comenta, gracias por subir esto. La otra vez una señora me dice: con tus platos he bajado 5 libras y yo igual aclaro que no soy nutricionista, ni nada, yo solo estoy compartiéndole mi estilo de vida, pero qué bueno que le esté sirviendo”, dice Cipriani, quien espera ayudar con sus consejos a muchas personas cuando ya se convierta oficialmente en Health Coach.

Además, Cipriani es graduada de ingeniera en Gestión Empresarial y diseñadora de Modas. Actualmente, la joven emprendedora es creadora y dueña de la marca de calzado Amarello Ecuador, que se venden a través de Chio Lecca en el Mall del Sol.

“Son zapatos cómodos para la mujer de hoy en día, más que nada busco comodidad, que tenga esa practicidad que busca el cliente, y que pueda caminar de día, tarde y noche sin dejar de ser fashion”, concluye Cripriani sobre esta otra faceta en la que incursiona. (I)

La balanza es solo un número, puede ser porque estés en tu periodo, porque estás reteniendo líquidos, etc., lo importante es cómo te estás sintiendo, o como te estás dedicando tiempo a ti misma”.

Francesca Cipriani, Health Coach