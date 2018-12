Will Smith será el genio de la lámpara en versión real de película 'Aladdin', de Disney

La revista de espectáculos Entertainment Weekly publicó imágenes exclusivas de los protagonistas de la versión real de la película Aladdín, de Disney, que se estrenaría en mayo de 2019, informó el portal emol.com.

We can show you the world... of Disney’s live-action #Aladdin! Get a shining, shimmering, splendid first look at the reimagined classic in our magical First Look issue: https://t.co/Kwkcdfen5v pic.twitter.com/7NbyiRRcLH

— Entertainment Weekly (@EW) 19 de diciembre de 2018