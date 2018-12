La Orquesta de Cámara del Museo Municipal dará su último concierto del año

Guayaquil -

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días - capilla Kennedy (av. San Jorge diagonal al Colegio de Arquitectos del Guayas) será el escenario de un concierto que la Orquesta de Cámara del Museo Municipal ofrecerá este sábado 15 de diciembre.

Se trata de un espectáculo navideño, que contará con la dirección del maestro José Valdivieso. La invitada especial de este especial, dedicado a toda la familia, será la soprano Viviana Rodríguez.

Valdivieso indica que espera contar con la presencia del público en este concierto preparado por las fiestas navideñas, en los que entonarán los villancicos Obertura del Suite Cascanueces de P. I.Tchaikovsky, Marcha (La suite de El Cascanueces) Op.71. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, El buen Rey Wenceslao, Angels We Have Heard On High, A Merry Christmas, Jingle Bells y Pata Pan.

"Esperamos que el público nos acompañe en este concierto navideño y que disfrute de los temas acordes de esta época", indicó Kevin Vega, integrante de la orquesta.

Luego en la segunda parte de este programa, previsto para las 19:00, se verá la intervención de la soprano Viviana Rodríguez, quien tendrá un repertorio que incluye Exultate Jubilate de W. A. Mozart; Holy Night de Dwhith-Adam; Rejoice Gtreat del Mesías de G.F Haendel y Noche de luz. (I)