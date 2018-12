Espectáculo de Bruce Springsteen en Netflix

París -

Springsteen on Broadway, una actuación íntima en la que el ‘boss’ vuelve a sus raíces, en solitario y cercano con su público, se convirtió en un álbum que se lanzará hoy a nivel mundial, y se podrá ver en la plataforma Netflix a partir del domingo.

Mañana, en el teatro Walter Kerr de Nueva York, Bruce Springsteen interpretará la 236ª y última función de su espectáculo que comenzó en octubre del 2017, sin lugar a dudas uno de los más memorables del año, del que los afortunados que pudieron disfrutarlo todavía no se han recuperado.

Los privilegiados que vieron este recital, obtuvieron uno de los 950 lugares del aforo del teatro, siendo muy rápidos a la hora de surfear en las plataformas de venta de entradas en internet y, sobre todo, que contaban con los medios, dado que su precio osciló entre 75 y 850 dólares. Esto, sin tomar en cuenta las entradas vendidas en el mercado negro, que a veces han superado los 6.000 dólares cada una de ellas.

Algo incomprensible para sus fanáticos, inclusive para los más incondicionales, que no pueden permitirse pagar semejantes precios. Una paradoja que sorprendió a muchos al tratarse de un cantante considerado por muchos como La Voz de América, la de los obreros y desamparados, quien ha forjado durante 45 años una relación única con su público.

Pero los seguidores perdonan a su ídolo que todas las noches evitó la entrada exclusiva para artistas en el teatro, para ingresar por la puerta para el público y tomarse así su tiempo saludando a aquellos admiradores que no pudieron pagarse el show. Con ellos se tomó fotos, estrechó manos, dio abrazos y firmó autógrafos.

Tampoco dejó de hacer autocrítica con una honestidad brutal sobre el escenario al que subió de lunes a viernes: "Nunca he tenido un trabajo honesto en toda mi vida, nunca he realizado un trabajo duro, nunca he trabajado de 09:00 a 17:00, ni tampoco cinco días a la semana, hasta ahora".

Acostumbrado a estadios abarrotados de público cuando recorría el mundo con su E Street Band, esta vez Springsteen subió en solitario a este bello escenario de tablones de madera crujiente.

2H30 de intensidad

La gran fuerza y poder de este Springsteen on Broadway es ver al ídolo presentarse como un hombre simple, contar su vida y todo lo que la ha jalonado. Durante más de dos horas y media muy intensas, rememora sus alegrías, sus tristezas, sus dudas, revela sus fortalezas y debilidades. Hace reír, llorar, llega hasta el alma y sus seguidores se regocijan.

El programa incluye quince clásicos de su repertorio, presentados por un Springsteen que cuenta el origen de cada tema, evocando a su padre, a su vez "mi héroe y mi peor enemigo" dijo al interpretar My father's house, recuerda a su madre, alabando "su bondad, optimismo, educación, y su pasión por bailar (The Wish), y a su esposa Patti Scialfa, con quien cantaba Tougher Than the Rest y Brilliant Disguise.

Hace un desahogo sobre el amor y también sobre la infancia con Growin 'Up, reflexiona sobre Nueva Jersey (My Hometown), y revela como sus sueños al cantar Thunder Road, Born to Run.

En este recital íntimo también hay lugar para Estados Unidos, ese país de todos los posibles (Land of Hope and Dreams), la herida por la masacre del 11 de septiembre (The Rising), y la nación dividida por Donald Trump (The Ghost of Tom Joad). O Born in the USA, apostillando que ahora ya no tiene motivos para seguir siendo tan poco comprendido.

Muchas de sus anécdotas figuran en su autobiografía Born to Run, publicada hace dos años, pero otras ayudan hábilmente a completar su objetivo, como si Springsteen no hubiera dicho ya todo sobre Bruce.

Sin embargo, Springsteen on Broadway no fue concebido como una prolongación del libro. Este concepto nació mientras brindaba un concierto para Barack Obama y miembros de su administración en enero de 2017, donde parecía fluir la magia.

Casi dos años después, Springsteen se prepara para "retomar su trabajo de todos los días", acaba de anunciar el Times. El año 2019, cuando cumplirá 70 años, estará consagrado a la grabación de nuevas canciones. Para una gira habrá que esperar un poco más. (I)