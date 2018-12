Thelma Fardín, la actriz de Patito Feo, que revela violación

Tiene 26 años, pero al mundo de la actuación se vinculó desde muy pequeña. La actriz Thelma Inés Fardín Caggiano, que en los escenarios se ha dado a conocer como Thelma Fardín, apareció por primera vez en una producción televisiva en 1999 en la telenovela 'Cabecita' que protagonizó Agustina Cherri.

Fardín, nacida en Bariloche y quien a los 7 años empezara a estudiar técnica actoral, denunció -apoyada por sus compañeras e integrantes del colectivo Actrices Argentinas- la violación que vivió por parte de Juan Darthés, cuando tenía 16 años y era parte de la producción Patito Feo, en la que interpretaba a Josefina, la mejor amiga de Patito (Laura Esquivel).

Darthés, actor y cantante de 55 años, habría abusado de Fardín durante una gira de presentación del elenco de la serie en Nicaragua. "Comenzó a besarme el cuello, le dije que no. Me dijo que lo tocara, ‘mira cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Me tiró a la cama, me bajó el pantalón y me empezó a practicar sexo oral. Yo le dije que no, que tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió arriba mío y me penetró”, relató la joven.

Fardín ha intervenido en producciones como Los Simuladores, La Niñera y Tiempo Final. En el 2006, uno de sus personajes más recordados se dio en la teleserie Sos mi vida, con Facundo Arana, en el que dio vida a Laura, la hija adoptiva del protagonista.

Ha trabajado también como modelo en campañas publicitarias y ha participado también en teatro y cine. También escribe, diseña y canta. Sus más recientes actuaciones fueron en el personaje de Flor, en la serie Soy Luna, de Disney Channel.

Fardín integra el movimiento Actrices Argentina, colectivo de profesionales de la actuación que se manifiestan por el aborto legal, seguro y gratuito. Lo conforman más de 400 personas con personajes reconocidos del medio como Carla Peterson y Griselda Siciliani. (I)