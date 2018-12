Monica Bellucci multiplica sus proyectos con una película de terror y otra tunecina

Marruecos -

La actriz italiana Monica Bellucci multiplica sus proyectos, con una película de terror australiana que será estrenada en 2019, otro filme de espionaje israelí y el año que viene también actuará ante las cámaras de la joven directora tunecina Kaouther Ben Hania.

"Suelo hacer elecciones instantáneas, me leo el guión y entonces veo si me satisface, si tengo ganas de implicarme en esa historia y sobre todo si tengo algo que decir respecto a ello", aseguró la actriz en una entrevista realizada durante el festival de cine de Marrakech.

"Hay periodos en los que filmo y otros en los que hago largas pausas", afirma Bellucci, quien reconoce que ahora está muy activa.

"Estoy trabajando en +Dix pour cent+ (Diez por ciento), una serie francesa que será difundida en Netflix, también en la película australiana +Nekromancer+, en un filme de terror, otro gore. También trabajaré en la película de Kaouther Ben Hania. Durante el año 2019, rodaré con el director israelí Eran Riklis y también con Ben Kingsley", explica la actriz.

La actriz también salió en la película del director francés Claude Lelouch Un homme, une femme (Un hombre, una mujer), en la que trabajó con el prestigioso actor francés Jean-Louis Trintignant. "Fue un momento mágico", afirma Bellucci.

"Participar en una película con Lelouch y Trintignant, fue en cierta forma hacer realidad un sueño de infancia", añade.

Invitada en la ceremonia de clausura del festival de Marrakech, Monica Bellucci explica que esta ciudad marroquí simboliza para ella su encuentro en 2012 con el director serbio Emir Kusturica.

De ahí, surgió la película On the Milky Road (En la Vía Láctea, una historia de amor durante la guerra de los Balcanes. "Esta me permitió aprender serbio", afirma Bellucci. (E)