El índice de masa corporal también tiene limitaciones

El índice de masa corporal (IMC) es una manera estándar de determinar si un adulto tiene el peso correcto para su estatura. Para la mayoría de adultos, el peso normal está entre 18,5 y 24,9.

El IMC se calcula simplemente tomando el peso de una persona (en kilogramos) y dividiéndolo por su estatura (en metros) al cuadrado.

¿Qué limitaciones tiene el IMC y cuándo no debe usarlo? Este indicador tiene sus limitaciones ya que no tiene en cuenta la composición corporal, es decir, no distingue si el peso es a causa de una acumulación de grasa corporal o bien de masa muscular.

Puede que la persona tenga mucho músculo (y poca grasa), entonces el resultado del IMC puede que no refleje su estado de salud. No debería usarlo si es menor de 18 años, si está embarazada o si tiene algún trastorno alimentario.

Si tiene dudas sobre su peso, o su salud en general, consulte a su médico. (I)