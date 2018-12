Meghan Markle inspira musical radial de la BBC

En televisión comenzó en el año 2002 con un papel en la serie Hospital General pero fue su protagónico en la producción Suits, que fue su catapulta como actriz en el mundo del espectáculo. Sin embargo, pese a haberse retirado de la actuación, a raíz de su compromiso matrimonial con el príncipe Enrique, la estadounidense Meghan Markle sigue cautivando la atención de los medios.

La duquesa de Sussex ha inspirado el próximo musical radial que alista uno de los programas de la cadena BBC. Su vida se recreará en una comedia radial en la que se abordará su vida hasta convertirse en la esposa del hijo menor del príncipe Carlos de Inglaterra.

The Sixth in Line to be a King and me (El sexto en la línea de sucesión y yo) es el nombre de esta comedia sobre la vida de la exactriz.

La humorista Pippa Evans será quien interprete en la comedia a Markle en la producción del programa radial que tendrá una duración de 15 minutos y que se emitirá en BBC Radio 4, el día de Año Nuevo.

El programa 15 minute musical anteriormente ha emitido producciones similares pero con temas de actualidad y política. La cadena británica también confirmó que la pareja real no fue consultada sobre el contenido del musical. (E)